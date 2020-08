Sevilla campeón de la Europa League: ¡Olé, matadores!

Tuvieron que pasar cuatro años para recuperar lo que era suyo. Sevilla, de la mano de Julen Lopetegui, consiguió alcanzar por sexta vez el trofeo de la Europa League y sumó 21 partidos invicto. Una celebración que sin duda tuvo un sabor especial para Éver Banega, pues el mejor jugador del partido se despidió por todo lo alto del club español al sumar su tercer título.

En terreno conocido y con la experiencia de haber ganado todas las finales que disputó, Sevilla saltó al campo de estadio Rhein Energie de Colonia con la convicción de que esta no sería la excepción, sin embargo, apenas a los 4′ de juego el Inter le dio un golpe a la ilusión española al abrir el marcador de penal por medio de Lukaku, quien fue trabado en el área por Diego Carlos.

El delantero belga no perdonó y se metió en la historia del Inter al igualar el debut goleador de Ronaldo con 34 goles. Hecho que no amilanó al cuadro sevillano, pues minutos después apareció Luuk De Jong, una vez más, para convertirle en el héroe de Lopetegui, el técnico destituido de la selección de España en plena Copa del Mundo de Rusia 2018 y que hoy celebra su primer título entre lágrimas. El holandés emparejó el duelo a los 11′, tras un buen centro de Navas, mientras que a los 33′ le dio vuelta al marcador, tras un espléndido testazo ante un centro de Banega.

La final se jugaba en otro nivel, en las alturas, pues como para ponerle aún mayor emoción al cotejo se hizo presente la garra uruguaya. Diego Godín, dos minutos después y de cabeza, puso el 2-2 para irse al descanso.

Y si bien las estadísticas quedan de lado en este tipo de encuentros, algunas nos dan la contra y salen a la luz para ratificar su importancia. Sevilla nunca perdió una final de la Europa League pese a comenzar el partido perdiendo. Pasó en el 2015 ante Dnipro y ganó por 3-2, lo mismo sucedió en el siguiente año ante el Liverpool (3-1) y ante el Inter demostró que jamás se rinde.

En el complemento, la intensidad del cotejo disminuyó, pero no faltaron las ocasiones de gol. Los italianos, a través de Gagliardini y Lukaku, tuvieron en sus pies la posibilidad de poner adelante al Inter, pero no estuvieron finos. Fue entonces (73′) cuando Diego Carlos se encontró con un balón en el corazón del área y no dudó en realizar una chalaca en busca del triunfo. El balón iba directo afuera, pero Lukaku estiró su pierna derecha, en su intento por despejar, para marcar en su propio arco.

Fue cuando Antonio Conte decidió mandar al campo todo su poderío. El chileno Alexis Sánchez y Candreva intentaron, pero todo estaba definido. Sevilla es el rey de la Europa League.

Sabías que...

Ganó todo. El cuadro del Sevilla ganó las seis finales que disputó en la Europa League. Derrotó a Middlesbrough F. C. (2006), Espanyol (2007), Benfica (2014), Dnipro (2015) y al Liverpool (2016). Imparable.

