Carla Rueda vuelve al Perú en vuelo humanitario

Su pedido fue escuchado. La voleibolista peruana Carla Rueda ya se encuentra regresando a nuestro país, después de haber pasado los últimos tres meses haciendo la cuarentena en Rumania.

Rueda firmó en enero por el Sttinta Bacau de Rumanía, sin embargo, luego que la pandemia por el coronavirus detuviera todas las actividades deportivas, su club suspendió su contrato y ella se quedó prácticamente varada en el país europeo.

Tras muchas semanas de angustia, Carla finalmente se encuentra en camino al Perú, gracias a las coordinaciones que realizó el IPD con la Cancillería.

“Estoy súper feliz. Han sido largas semanas difíciles estando lejos sin mi familia. Todo ha sido muy complicado cuando sucedió lo de la cuarentena. La noticia me la dio el cónsul de Perú, aquí en Rumania, estoy muy agradecida con las personas que me han apoyado para poder retornar al Perú”, señaló la voleibolista al IPD.

El itinerario de viaje es largo, ya que debe hacer conexiones de distancias extensas. No obstante, la popular ‘Cotito’ se encuentra feliz de pronto ver a su madre, quien es persona vulnerable. “Mi mamá me llamó súper feliz cuando se dio a conocer la noticia, yo no le había dicho nada aún porque estaba esperando la confirmación del espacio para el vuelo. Cuando mi mamá vio la noticia en los medios me preguntó si era verdad, y yo que lo cuidaba tuve que decirle la verdad”, expresó.

Pese a que la situación que le tocó vivir le provocó un alto nivel de ansiedad, Rueda logró rescatar algunas cosas de este periplo. “Esta cuarentena me ha servido para valorar aún más a mi familia. He podido descubrir muchas cosas, el amor que le tengo a mi mamá ha sido mucho más fuerte. Pasé mi cumpleaños sola y pesé a la distancia he sentido estar conectada con todas las muestras de amor que me han podido dar a lo largo de este tiempo”, sostuvo.

