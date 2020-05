Advíncula ‘vaciló’ a Carrillo por su peculiar vestimenta como un jeque [VIDEO]

Luis Advíncula y André Carrillo tuvieron una conversación a través del Instagram de la selección peruana para contar anécdotas durante esta cuarentena por coronavirus. Casi 10.000 seguidores se conectaron a la videollamada de los integrantes de 'La Bicolor’, quienes arrancaron la entrevista con unas bromas entre ellos.

Precisamente, el lateral del Rayo Vallecano cogió de punto a ‘La Culebra’ por el 'look’ que eligió para la charla: túnica blanca y un turbante de cuadros blancos y rojos, lo que generó la broma de Advíncula. “Te has producido papi. Estás asegurando la renovación de contrato”, comentó. “Es mi look del día a día, qué pasa”, respondió Carrillo.

“Te quieres quedar varios años en Arabia. Pero la verdad yo no sé bien lo que sería ir a Arabia, nunca me lo he planteado”, dijo Advíncula en un tono sarcástico.

“Te dan un sol más que el Rayo Vallecano y te vienes”, le refutó Carrillo.

“No, yo prefiero lo deportivo”, siguió el ‘Rayo’. “No Luchito, respeta hermano”, concluyó André.

La adaptación de André Carrillo a la cultura de Arabia Saudita

André Carrillo está cerca de cumplir dos años en el Al Hilal de Arabia Saudita y en Instagram ha demostrado que se ha adaptado a la cultura del país asiático. El pasado 24 de abril posteó en la red social una fotografía, vestido con un ‘thawb’ blanco (túnica) y un ‘kufiyya’ (turbante) a cuadros blancos y rojos, en relación al inicio del Ramadán en la nación oriental.

“Felicidades a todos por la llegada del mes sagrado del Ramadán”, escribió Carrillo sobre esta importante celebración de la religión islámica que dura un mes y tiene como pilar principal el ayuno.