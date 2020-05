¿Cómo fue la muerte de Ayrton Senna? La secuencia del doloroso final

Se cumplen 26 años de la trágica muerte de Ayrton Senna, el piloto brasileño de Fórmula 1, quien perdió la vida tras un durísimo accidente en la curva Tamburello, en el circuito de Imola (San Marino). El nacido en Sao Paulo en 1960, se convirtió en una leyenda del automovilismo al ser tres veces campeón del mundo (1988, 1990 y 1991), todos conduciendo para el equipo McLaren.

El 1 de mayo de 1994, la televisión mostró las crudas imágenes del momento en el que falleció Senna en el Gran Premio de San Marino. Durante la investigación, salieron a la luz los últimos minutos con vida del paulista. Según lo revelado por su entorno, Senna no quería correr aquel fin de semana, tenía miedo de estar al volante del Williams Renault-FW16.

Sucede que Senna había entrado en shock por dos accidentes que pasaron previo a la tercera fecha. El primero fue el 29 de abril cuando su compatriota Rubens Barrichello se despistó con su Jordan durante los entrenamientos. El coche impactó contra los neumáticos, dio vueltas de campaña y el piloto fue sacado inconsciente, sufriendo algunas fracturas.

Mientras que el segundo fue la muerte del austríaco Roland Ratzenberger, el 30 de abril, un día antes de la competencia. Roland chocó su Simtek contra un muro, se fracturó el cráneo y falleció al instante.

Senna siempre luchó por la seguridad de los pilotos en las pistas y llamó por teléfono a Adriane Galisteu, quien estaba en su residencia en Lisboa, para contarle lo sucedido con sus compañeros. “Tengo un mal presentimiento. Preferiría no correr”, le confesó a su prometida. “Hablemos toda la noche, quiero demostrarte que puedo ser el mejor hombre de tu vida”, siguió.

El domingo llegó al circuito junto a su hermano Leonardo cerca de los ocho de la mañana. Se juntó con Niki Lauda para conversar entre semana sobre las medidas de protección para la seguridad de los pilotos en los grandes premios. Calentó, subió a su auto para pasar las pruebas de tanques llenos y le envió un mensaje a su amigo Alain Prost quien se había retirado y estaba comentando la carrera por la televisión. "¡Te extrañé, amigo!”.

“Después de la sesión informativa de los pilotos el domingo por la mañana antes de la carrera, Ayrton me dijo que la próxima semana deberíamos hacer más para que el deporte sea seguro”, detalló el austríaco Gerhard Berger al diario Mirror.

Senna se acercó a la jefa de prensa del fallecido Ratzenberger y le pidió que le enviara a la familia un telegrama con un sentido pésame. Además, le confesó a su novia que si ganaba la carrera le iba a dedicar una celebración con la bandera de Austria. En los boxes, Senna no era el mismo, su comportamiento tenaz no estaba en él.

“Por lo general, tenía una forma particular de ponerse la capucha ignífuga y el casco. Decidido y fuerte. Esperando la carrera. Ese día, por la forma en que hacía esos procedimientos, se notaba que no quería correr. No estaba pensando que iba a morir, realmente pensaba que iba a ganar, pero solo quería acabar de una vez y volver a casa. Él no estaba allí”, reveló Betis Assumpcao.

Durante la carrera, Senna largó primero y falleció liderando la competencia. Ayrton le sacaba 0,675 segundos de ventaja a su máximo perseguidor el alemán Michael Schumacher. En la curva de Tamburello, Senna iba a 310 kilómetros por hora, no pudo doblar y terminó impactando contra un muro de concreto de la pista.

Los socorristas, además de tres médicos y dos rescatistas llegaron al lugar en menos de 30 segundos mientras las banderas amarillas flameaban por precaución. El cuerpo de Senna lucía inmóvil, con la cabeza inclinada levemente a la derecha. Lo sacaron del auto, le removieron el casco y le hicieron una traqueotomía.

Un helicóptero aterrizó en la pista y entre diez personas lo subieron para trasladarlo al hospital Maggiore de Bolonia. Falleció en el instante a los 34 años y sorpresivamente, la FIA y el presidente Bernie Ecclestone, siguieron con el desarrollo del torneo.