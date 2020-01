Kobe Bryant en español: “Tienen que jugar con mucha pasión, amar este juego” [VIDEO]

El deporte sigue de luto tras el trágico fallecimiento de la leyenda del baloncesto y de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, quien murió trágicamente este domingo 26 de enero, tras estrellarse el helicóptero en el que viajaba en la localidad de Calabasas, California. En esta tragedia también perdió la vida su hija Gianna.

Kobe Bryant es considerado uno de los mejores basquetbolistas de la historia, y formó durante sus primeros años de carrera una temible dupla con otra leyenda, Shaquille O’Neal, con quien llevó a Los Ángeles Lakers a la obtención de tres campeonatos de la NBA entre 2000 y 2002.

Su brillante carrera que incluyó otros dos anillos de la NBA en 2009 y 2010, ser dos veces máximo anotador (2007 y 2008), la medalla de oro con la selección olímpica de básquet de los Estados Unidos en Beijing 2008, entre otros galardones, concluyó el 13 de abril de 2016.

Como no podía ser de otra manera, Kobe Bryant se retiró en su casa, el Staples Center de Los Ángeles, que lució un lleno completo para despedir a su ídolo. El rival fue el Utah Jazz, y ‘Black Mamba’ consiguió 60 puntos, 23 de ellos en el último cuarto (22-50 en tiros de campo), consiguiendo la puntuación más alta de un jugador en esa temporada de la NBA.

Tras su fabulosa actuación que le permitió a Los Ángeles Lakers ganar el partido por 101 a 96, Kobe Bryant fue abordado por la prensa internacional, a quien atendió con la amabilidad que lo caracterizaba durante la conferencia de prensa. Pero él fue más allá, y decidió hablarle en español a sus fans de Latinoamérica, sorprendiendo a los asistentes.

“Son muy importantes los fans latinos, porque cuando llegué aquí ellos me abrazaron con mucha pasión. Les dije que me den 2 ó 3 años para hablar un poco de español, ahora mi español no es tan bueno, pero hablo un poco. Ellos significan todo para mí, tengo una esposa que es latina también”, dijo.

Añadió que cuando era un niño jamás imaginó estar sentado allí, y haber jugado al lado de grandes ídolos como Michael Jordan, Magic Johnson, entre otros. “Ahora ser una de esas personas (ídolo) para otros jugadores, es algo que no hubiera pensando cuando era un niño. Aún no lo puedo creer”, preciso Kobe Bryant.

Finalmente, al ser consultado por el legado que le deja a la NBA, se dirigió a quienes sueñen con llegar a la mejor liga de básquet del mundo: “Tienen que jugar con mucha pasión, amar este juego con todo de ti, ese es el legado que puedo dejar al futuro de la NBA”