Barcelona vs. Mallorca EN VIVO vía DirecTV Sports: con Messi por la fecha 16 de LaLiga

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO ONLINE GRATIS en partido por la Liga Santander 2019-20. La transmisión por Internet podrás seguirlo por el canal de TV: DirecTV Sports a partir de las 15:00 horas (horario peruana) en el ‘Camp Nou’. Asimismo, podrás apreciar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del partido entre Barcelona vs. Mallorca EN VIVO GRATIS gracias a la señal de DirecTV Sports. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada del Barcelona y Mallorca, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Este sábado a las 15:00 horas se jugará el partido de la decimosexta jornada de LaLiga, en el que veremos enfrentarse al Barça y a Mallorca en el Camp Nou.

Barcelona viene con ánimos reforzados para el encuentro de la decimosexta jornada tras vencer sus dos últimos encuentros 1-0 y 2-1, el primero contra Atlético de Madrid fuera de casa y el segundo contra Leganés a domicilio. Además, los locales han vencido en 10 de los 15 partidos jugados hasta ahora con una cifra de 36 tantos a favor y 16 en contra.

En el lado de los visitantes, Mallorca no pudo hacer frente a Real Betis en su último encuentro (2-1), por lo que llega al partido con la necesidad de recuperar la victoria en el campo de Barcelona.

Con respecto al desempeño en su estadio, Barcelona ha vencido seis veces en seis partidos jugados hasta ahora, por lo que se trata de un equipo muy difícil de batir cuando juega como local. En el papel de visitante, Mallorca ha perdido en seis ocasiones en sus seis encuentros disputados, unas cifras que muestran carencias en el equipo durante sus encuentros fuera de casa.

En sus últimos partidos en el Camp Nou, el equipo local ha ganado 11 ocasiones a Mallorca, mientras que éste lo ha hecho en tres ocasiones; adicionalmente, los otros tres encuentros disputados finalizaron con un empate. Asimismo, los locales son los que más veces han ganado en su estadio frente a Mallorca, pues lo han hecho en las dos últimas ocasiones. La última vez que se enfrentaron Barça y Mallorca en esta competición fue en abril de 2013 y el encuentro finalizó con un marcador de 5-0 a favor de los locales.

En referencia a la situación de ambos equipos en la tabla clasificatoria de LaLiga, podemos ver que, antes de la disputa del encuentro, Barcelona está por delante de Mallorca con una diferencia de 17 puntos. El equipo de Ernesto Valverde se sitúa en el primer puesto con 31 puntos en el casillero. Por su lado, el equipo visitante cuenta con 14 puntos y ocupa el decimoséptimo puesto en el campeonato.

Con información de EFE.

¿A qué hora ver el partido Barcelona vs. Mallorca?

El partido entre Barcelona vs. Mallorca será este sábado 7 de diciembre. Estos son los horarios del choque entre blaugranas y el cuadro mallorquín por la Liga Santander:

México: 2:00 p. m.

Ecuador: 3:00 p. m.

Perú: 3:00 p. m.

Colombia: 3:00 p. m.

Venezuela: 4:00 p. m.

Bolivia: 4:00 p. m.

Paraguay: 5:00 p. m.

Argentina: 5:00 p. m.

Chile: 5:00 p. m

Uruguay: 5:00 p. m.

España: 9:00 p. m.

Italia: 9:00 a. m.

¿En qué canales se transmitirá el partido Barcelona vs. Mallorca?

Los canales encargados de emitir el Barcelona vs. Mallorca EN VIVO por la Liga Santander son:

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Fox Premium

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: SportsMax 2, SportsMax App, Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: Sky HD

Alemania: DAZN

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

Italia: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: Tigo Sports+

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Puerto Rico: SportsMax App, SportsMax 2, DIRECTV Sports Puerto Rico

España: Mitele Plus, Movistar Laliga

Reino Unido: LaLigaTV, Premier Sports 2, Premier Player HD

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO: probables alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Junior Firpo, Lenglet, Piqué, Sergi Roberto; Rakitic, Busquets, De Jong; Griezmann, Leo Messi y Luis Suárez.

DT. Ernesto Valverde

Mallorca: Reina; Sastre, Valjent, Raíllo, Gámez; Baba, Febas, Salva Sevilla, Kubo, Dani Rodríguez; y Budimir.

DT. Vicente Moreno Peris