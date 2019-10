¿Ventaja? Carlos Zambrano se refirió sobre las ausencias de Luis Suárez y Edinson Cavani

La selección peruana volverá a medirse ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, en un partido amistoso internacional de Fecha FIFA 2019, después de más de tres meses, cuando la Bicolor eliminó al cuadro charrúa por penales y avanzó a las semifinales de la Copa América de Brasil.

En aquel partido, Luis Suárez y Edinson Cavani comandaron el ataque del conjunto celeste e intentaron por todos los medios romper el cero de la portería de Pedro Gallese, pero no lograron su propósito. Precisamente, ambos jugadores no figuran en la convocatoria por arrastrar lesiones musculares y Carlos Zambrano se pronunció sobre sus ausencias.

“Siendo realistas, sí. Son jugadores muy importantes, pero igual, como lo he dicho muchas veces, nunca me ha importando contra quién me enfrentaba, simplemente hacer nuestro trabajo, estar defensivamente concentraros. Suárez y Cavani no están, pero habrán otros jugadores que serán más complicados”, dijo Zambrano en declaraciones a RPP.

Luego de jugar cinco partidos con la selección peruana en la Copa América y los dos últimos partidos ante Ecuador y Brasil, Carlos Zambrano no ha vuelto a tener continuidad en el Dinamo Kiev de Ucrania. El León, que aún no debuta en el torneo local ni en la Europa League, explicó por qué no tiene minutos en el equipo que dirige el ucraniano Oleksiy Mykhaylychenko.

PUEDES VER Periodista peruano sorprendido por humildad de seleccionados uruguayos [VIDEO]

“Es muy raro que no esté jugando, a veces escapa de mis manos eso. Espero que los temas dirigenciales se resuelvan pronto para tener un poco de continuidad. Y tratar de venir a la Selección con continuidad, que es lo que el profesor exige. Gracias a Dios, él me está dando la confianza y trato de retribuir eso en la cancha”, concluyó.