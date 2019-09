Ricardo Gareca habló sobre los actos obscenos de Paolo Guerrero en Brasil [VIDEO]

Ricardo Gareca está al tanto de todo lo que viven los jugadores que rotan al rededor de la selección peruana. El último miércoles Paolo Guerrero tuvo una noche para el olvido al realizar actos reprochables tras ganarse la tarjeta roja en el Internacional vs. Flamengo. Este viernes el Tigre fue abordado por ese tema y dejó sus apreciaciones.

“Paolo (Guerrero) nunca presentó un incidente en la selección, por lo menos en toda nuestra etapa. Para nosotros no es un motivo de preocupación. Yo he sido jugador de fútbol, él ha mantenido una línea. La reacción en un partido es un hecho aislado no creo que sea motivo de preocupación para nadie. Me parece que tiene que ver con una reacción que puede tener cualquiera de los que hemos jugado al fútbol en algún momento, no lo veo como algo preocupante”, afirmó el DT argentino.

Como se recuerda, el Depredador se ganó la tarjeta roja directa cuando enfrentó a su ex club, el Flamengo. Tras una jugada dividida terminó con la ceja abierta y el rostro ensangrentado, el peruano pensó que el juez central amonestaría a su rival pero eso no fue así. Esto fue el detonante para que el 9 enfurezca y despotrique contra la terna arbitral, Paolo Guerrero le terminó mostrando el dedo medio a uno de los ternas.

Ahí no quedó todo, camino a las duchas, el atacante de 35 años de edad en enfrascó en una pelea verbal y gestual con los seguidores del Flamengo. Todo esto fue registrado por las cámaras de televisión y celulares de los asistentes al Maracaná.