Inter de Milán vs Udinese EN VIVO ONLINE: debut de Alexis Sánchez por Serie A

Inter de Milán vs. Udinese EN VIVO ONLINE | STREAMING EN DIRECTO | TRANSMISIÓN GRATIS | Inter recibe HOY sábado 14 de setiembre a Udinese por la fecha 3 de la Serie A a través de la señal de ESPN y Serie A Pass a partir de las 13:45 horas (Perú) desde el estadio ‘Giuseppe Meazza’.

La República deportes realizará una trasmisión GRATIS EN VIVO del partido Inter de Milán vs. Udinese por la tercera jornada de la Serie A italiana. En el streaming encontrarás: alineaciones confirmadas, canales para ver el partido, guía de horarios en el mundo, dónde ver el juego del Inter con el debut de Alexis Sánchez, goles y más.

Según la prensa italiana, este encuentro marcará el debut del atacante chileno Alexis Sánchez. De hecho, ‘La Gazzetta dello Sport’ afirmó que el chileno está con un 60 por ciento de opciones para iniciar las acciones, contra un 40 por ciento de chances para el argentino Lautaro Martínez.

El elenco ‘neroazzurri’ podría alinear un 3-5-2 o 3-4-3, donde la posición de Alexis Sánchez será clave para el armado ofensivo, ya sea como externo por la izquierda o como media punta, detrás del '9′ belga Romelu Lukaku.

La expectativa es alta entre los aficionados del Inter de Milán para ver en acción al “Niño Maravilla”, ya que habría vendidas más de 55 mil entradas para ver el compromiso de esta jornada.

Destacar que, el Inter ha tenido un comienzo perfecto en la presente campaña de la Serie A, hasta el momento; habiendo ganado sus dos primeros compromisos del Calcio italiano.

Inter de Milán vs. Udinese EN VIVO: horarios del partido por Serie A

- México – 1:45 p. m.

- Ecuador - 1:45 p. m.

- Perú - 1:45 p. m.

- Colombia - 1:45 p. m.

- Venezuela – 2:45 p. m.

- Bolivia - 2:45 p. m.

- Chile - 2:45 p. m.

- Argentina - 3:45 p. m.

- Uruguay - 3:45 p. m.

- Brasil - 3:45 p. m.

Inter de Milán vs. Udinese EN VIVO: canales para ver el partido por la Serie A

Argentina: ESPN Play Sur, Serie A Pass

Australia: beIN SPORTS 2, beIN Sports Connect, Kayo Sports

Austria: DAZN

Belgium: Eleven Sports 2 Belgium

Bolivia: Serie A Pass, ESPN Play Sur

Brasil: Serie A Pass, DAZN Brasil, RedeTV!

Bulgaria: MAX Sport 3

Cambodia: beIN Sports 2 Thailand

Canadá: TLN, DAZN

Chile: Serie A Pass, ESPN Play Sur

China: PPTV Sport China, QQ Sports Live

Colombia: ESPN Play Sur, Serie A Pass

Costa Rica: Serie A Pass, ESPN Norte, ESPN Play Norte

Croatia: Arena Sport 4, Serie A Pass

Cyprus: Serie A Pass, Cytavision on the Go, Cytavision Sports 2

Czech Republic: DIGI GO, Digi Sport 2

Denmark: Strive Sport

Dominican Republic: ESPN Play Norte, ESPN Norte, Serie A Pass

Ecuador: ESPN Play Sur, Serie A Pass

Egypt: beIN Sports HD 4, beIN Sports HD 12, beIN SPORTS CONNECT

El Salvador: ESPN Play Norte, Serie A Pass, ESPN Norte

Fiji: Serie A Pass

France: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 9

Germany: TeleClub Sport Live, DAZN

Greece: Nova Sports 2

Guatemala: Serie A Pass, ESPN Play Norte, ESPN Norte

Honduras: Serie A Pass, ESPN Play Norte, ESPN Norte

Italy: DAZN

Jamaica: Serie A Pass

Japan: Sukachan 0, DAZN, SKY PerfecTV LIVE

Jordan: beIN Sports HD 4, beIN Sports HD 12, beIN SPORTS CONNECT

Libya: beIN Sports HD 4, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 12

Luxembourg: Eleven Sports 2 Belgium, Serie A Pass

Macedonia: Arena Sport 2 Serbia, Serie A Pass

Malta: TSN3 Malta, Serie A Pass, GO TV Anywhere

Mexico: ESPN Norte, Serie A Pass, ESPN Play Norte

Netherlands: Serie A Pass, Ziggo Sport Voetbal

Nicaragua: Serie A Pass, ESPN Norte, ESPN Play Norte

Pakistan: SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2, Serie A Pass, Sony LIV

Palau: Serie A Pass

Panamá: ESPN Play Norte, Serie A Pass, ESPN Norte

Papua New Guinea: Serie A Pass

Paraguay: Serie A Pass, ESPN Play Sur

Perú: Serie A Pass, ESPN Play Sur

Poland: Eleven Sports 1 Poland

Portugal: Sport TV3, Sport TV LIVE

Qatar: beIN Sports HD 4, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 12

Romania: Digi Sport 3 Romania, Telekom Sport 3 Romania

Russia: Sila TV, Match TV Football 3

Saudi Arabia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 4, beIN Sports HD 12

Serbia: Arena Sport 2 Serbia, Serie A Pass, Arena Sport 4

Singapore: Serie A Pass

Spain: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Sweden: Strive Sport, Sportkanalen

Switzerland: DAZN, TeleClub Sport Live

Syria: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 12, beIN Sports HD 4

Tajikistan: Setanta Sports 2

Thailand: beIN Sports 2 Thailand

Trinidad y Tobago: Serie A Pass

Tunisia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 4, beIN Sports HD 12

Turkey: beIN CONNECT Turkey, beIN Sports 3 Turkey, Digiturk Play

Ukraine: Futbol 1, OLL.tv

United Arab Emirates: beIN Sports HD 12, beIN Sports HD 4, beIN SPORTS CONNECT

United States: ESPN+

Uruguay: Serie A Pass, ESPN Play Sur

Uzbekistan: Setanta Sports 2

Venezuela: ESPN Play Sur, Serie A Pass

Vietnam: FPT Play, Serie A Pass

Inter de Milán vs. Udinese EN VIVO: probables alineaciones

Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Sánchez, Lukaku.

Udinese: Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; De Paul; Lasagna.