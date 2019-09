El insólito argumento del técnico de Brasil tras perder 1-0 ante Perú [VIDEO]

La selección de Brasil perdió 1-0 contra su similar de Perú y acabó con una seguidilla de 17 partidos invicto sin conocer de derrotas. El entrenador del ‘Scratch’, Tite, opinó sobre la derrota frente a la escuadra peruana y culpó al césped del Estadio Memorial Coliseum de Los Ángeles, Estados Unidos.

“Estuvo mal, el césped influye en el rendimiento, no puede suceder. Los jugadores corren riesgo de lesionarse. No hay excusa para la derrota, el rival montó una buena estrategia y ganó. Pero el fútbol de alto nivel no puede suceder algo así. No puede haber un campo en estas condiciones”, dijo Tité en conferencia de prensa después del partido.

PUEDES VER Gol de Luis Abram le hizo perder miles de soles a un hincha que no creyó en Perú [FOTO]

Un gol a los 86’ minutos de Luis Abram acabó con las ilusiones de una victoria brasileña que saltó al campo sin su figura Neymar y el capitán Dani Alves. Precisamente, el estratega de la canarinha fue consultado por la decisión de dejar en el banco de susplentes a ‘Ney’, teniendo en cuenta que venía de anotar un gol y dar una asistencia en el empate 2-2 frente a Colombia.

“No solo fue Neymar, fue sin Dani Alves, Thiago Silva y Arthur. Tenemos que saber jugar sin los pilares técnicos de liderazgo, capitanía y liderazgo conductual. No puedo sacar conclusiones sin jugarlo. También tenemos que responder como equipo”, agregó.

PUEDES VER En Uruguay destacaron lo hecho por Gabriel Costa y se burlaron de derrota chilena

Mientras que con Vinicius Junior, futbolista del Real Madrid, quien debutó oficialmente con la selección mayor, Tité aseguró que “entró para probar una estrategia, para darle profundidad al ataque. Pronto madurará, es un niño aún”.

Perú vs. Brasil: mira el resumen del amistoso que acabó en triunfo peruano