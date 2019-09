Antesala del amistoso entre Perú vs. Ecuador generó divertidos memes en Facebook [FOTOS]

El 15 de noviembre del año pasado, la selección peruana perdió como local ante su similar de Ecuador por 2-0. Ahora, los dirigidos por Ricardo Gareca tienen la oportunidad de cobrarse la revancha en el Red Bull Arena de New Jersey, Estados Unidos.

El Perú vs. Ecuador EN VIVO, que servirá como antesala a la reedición de la final de la Copa América 2019 entre la Bicolor y Brasil, generó hilarantes memes que han empezado a hacerse viral en Facebook.

Uno de los memes hace alusión a la ausencia de Paolo Guerrero, quien decidió autoexcluirse de la selección peruana para ayudar al Inter de Porto Alegre a clasificar a la final de la Copa de Brasil. Su reemplazante será un Raúl Ruidíaz que viene en racha goleadora desde la MLS.

“El tema de Paolo Guerrero no me generó ninguna molestia. Se habló mucho y se pudo interpretar algunas declaraciones mías pero no, nosotros jamás nos permitiríamos molestarnos con algún muchacho porque lo único que queremos de ellos es sacar lo mejor”, manifestó Ricardo Gareca en la conferencia de prensa previo al Perú vs. Ecuador.

En la galería que te mostramos en la parte superior podrás ver los hilarantes memes que ha se han vuelto viral en Facebook para empezar a palpitar el partido amistoso entre Perú vs. Ecuador.