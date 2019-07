Jürgen Klopp criticó al Real Madrid y el FC Barcelona: “viven en un mundo de fantasía”

Jürgen Klopp llega de protagonizar una de las mejores temporadas como director técnico. El entrenador del Liverpool alcanzó la Champions League y se quedó muy cerca de conseguir la Premier League, que a la postre se la llevó el Manchester City de Pep Guardiola.

Liverpool no ha arrancado de la mejor forma pretemporada, pues no ha logrado ganar ningún encuentro. Incluso el Napoli le propinó una senda goleada de 3-0. Jürgen Klopp tiene a la vuelta de la esquina la Community Shield que lo enfrentará ante el Manchester City de Pep Guardiola. Sin embargo, no ha logrado sumar a sus estrellas Salah, Firmino, Alisson y Mané.

La presión e insistencia de la prensa y los hinchas por conocer si llegaría algún refuerzo al Liverpool, terminaron por exasperar a Jürgen Klopp, quien señaló: “no puedo decir nada de lo que están haciendo los otros equipos, no sé cómo lo hacen. Tenemos que pasar las cuentos por eso lo siento, todo el mundo tiene que pagar facturas”.

“Ya invertimos dinero en este equipo. Ahora parece que no lo hacemos, pero no estamos en una tierra fantástica donde solo consigues lo que quieres. No se puede gastar constantemente. Parece que hay cuatro clubes en el mundo que pueden: Madrid, Barça, City y PSG. Lo que sea que necesiten, lo hacen. No se puede comparar, no es una crítica”, señaló Jürgen Klopp.

“No estoy nada celoso. Este año no es el final del Liverpool. El año que viene habrá otro mercado de fichajes. Este equipo es realmente bueno y hemos invertido mucho en él. Habrá partidos, tenemos muchos títulos por delante, pero eso no significará que necesitemos jugadores diferentes. Sólo significa que necesitamos que el equipo esté listo ese día. Eso es lo que tenemos que hacer y asegurarnos”, concluyó el técnico campeón de la Champions League.