William Tesillo se confiesa tras amenazas de muerte por penal errado en la Copa América

William Tesillo llego al León de México para formar parte de los entrenamientos. El defensa colombiano se encontraba disputando la Copa América 2019.

William Tesillo recibió amenazas de muerte por fallar el quinto disparo en la serie de penaltis ante Chile tras el empate 0-0 en partido de los cuartos de final del torneo, con el que la selección colombiana quedó eliminada al perder por 4-5.

El fallo provocó amenazas de muerte al defensa en las redes sociales. William Tesillo confesó que el error le provocó temor e incertidumbre, sin embargo, ya lo ha dejado atrás.

“Las pasiones las vive cada uno de diferente manera y es respetable. Mi familia al principio estaba un poco preocupada, ahora ya está más tranquila, obviamente estamos acá (en México). En Colombia mucha gente me escribió y me apoyó”, confesó William Tesillo.

“Sé que (fallar) un penal no te define como jugador, lamentablemente erré, pero uno se entrena para dar lo mejor. Salí tranquilo por esa parte, mi familia también lo está y yo ya estoy enfocado en el León”, indicó el colombiano.

El colombiano confesó que de presentarse otra vez la oportunidad de patear un penal lo hará “porque es de humanos fallar”. William Tesillo hablo también del interés de Boca Juniors.

“Que se hable de mí es un orgullo, todos sabemos lo que es y lo que genera Boca Juniors, pero a mí no me han dicho nada y no sé nada, no he tenido comunicación con mi representante”, compartió Tesillo.

En la primera jornada del Apertura 2019, el León visitará al Pachuca el próximo 20 de julio, informó EFE.