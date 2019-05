La emotiva carta de Paolo Guerrero a su máximo ídolo, su padre que está de cumpleaños [FOTO]

Paolo Guerrero a pesar de estar a kilómetros del Perú siempre lleva presente el calor familiar. Este viernes 24 de mayo es una fecha especial para el capitán de la selección peruana, hoy cumple años la persona que le heredó ese apellido, que cada vez que se menciona los hinchas de la Blanquirroja inflan el pecho. Su padre cumple un año más de vida, y el Depredador le envió un tierno mensaje a través de Instagram.

En la pequeña carta dirigida a Don José Guerrero, el 9 de la selección peruana e Inter de Porto Alegre resalta la labor que tuvo su padre en su carrera como futbolista y se rinde con frases como “soy tu hincha” e “ídolo”.

“Hola Papá, tenía unas cuantas palabras que me hubiese gustado decirte en persona, pero ya que me encuentro lejos de ti y no voy a poder estar contigo el día de tu cumpleaños, quería que sepas lo que significas para mi..”, empezó escribiendo el Depredador en su cuenta de Instagram.

Líneas más abajo Paolo Guerrero reveló que su padre fue un pilar importante en su formación como futbolista.

“No tengo palabras para agradecerte por todo lo que has hecho por mi, desde la educación que me diste, corregirme y aconsejarme los en los caminos de la vida hasta demostrarme que con perseverancia podía lograr ser un profesional...”.

“Hoy cumples un año más de vida y a pesar que no estoy ahí para darte un fuerte abrazo y decirte lo mucho que te quiero, por lo menos por intermedio de mensajes, luego mi llamada pueda confortarme que no estoy a tu lado pero que estás en mi corazón todo el tiempo”, culminó el delantero de la selección peruana.