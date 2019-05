Copa América 2019 EN VIVO ONLINE: fechas, horarios, canales, grupos, partidos, resultados y posiciones

La competencia de selecciones más emocionante del continente, la Copa América 2019, está a poco de iniciarse y las emociones embargan a los hinchas del fútbol, pues dentro de poco empezará la pugna para encontrar al campeón sudamericano.

El certamen tendrá como sede principal a Brasil, y serán doce los participantes por consagrarse el campeón de la Copa América. Conoce los detalles de la competencia:

¿Cuándo comienza la Copa América 2019?

El certamen continental, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), empezará el 14 de junio en una gran inauguración, en la que el anfitrión, Brasil, se medirá ante Bolivia.

¿Qué canales transmiten la Copa América 2019?

La transmisión del gran evento deportivo es exclusiva, aquí la lista de canales que emitirán la competencia:

- Chile: Canal 13, TVN, DirecTV Sports

- Argentina: El Trece, TyC Sports, TyC Max, DirecTV Sports

- Colombia: Caracol Television, RCN Television, Win Sports, DirecTV Sports

- Venezuela: Venevision, DirecTV Sports

- Uruguay: Teledoce, Tenfield, campo deportivo, DirecTV Sports

- Brasil: SporTV, Rede Globo, Rede Bandeirantes

- Bolivia: Tigo Sports, Tigo Sports +, DirecTV Sports

- Ecuador: Gama TV, Teleamazonas, TC Television, DirecTV Sports

- Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports, Tigo Max, DirecTV Sports

- Perú: America Television, DirecTV Sports

- México: Televisa, TV Azteca, TDN

- Estados Unidos: Telemundo

¿Qué selecciones juegan en la Copa América 2019?

La competencia reunirá a 12 selecciones en disputa, diez equipos que conforman la Conmebol y otros dos son invitados de la confederación de Asia.

- Argentina

- Bolivia

- Brasil

- Chile

- Colombia

- Ecuador

- Paraguay

- Perú

- Uruguay

- Venezuela

- Qatar

- Japón

¿Cuáles son los grupos de la Copa América?

Grupos de la Copa América Grupo A Grupo B Grupo C Brasil Argentina Uruguay Bolivia Colombia Ecuador Venezuela Paraguay Japón Perú Qatar Chile

Fixture de la Copa América 2019

14 de junio

Grupo A: Brasil vs. Bolivia, Estadio Morumbi, São Paulo.

Argentina, Uruguay, Brasil: 21:30

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 20:30

Colombia, Perú, Ecuador: 19.30

España: 02:30 (15 de junio)

15 de junio

Grupo A: Venezuela vs. Perú, Arena do Grêmio, Porto Alegre

Argentina, Uruguay, Brasil: 16:00

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 15:00

Colombia, Perú, Ecuador: 14:00

España: 21:00

Grupo B: Argentina vs. Colombia, Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía

Argentina, Uruguay, Brasil: 19:00

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 18:00

Colombia, Perú, Ecuador: 17.00

España: 00:00 (16 de junio)

16 de junio

Grupo B: Uruguay vs. Ecuador, Estadio Mineirão, Belo Horizonte

Argentina, Uruguay, Brasil: 19:00

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 18:00

Colombia, Perú, Ecuador: 17.00

España: 00:00 (17 de junio)

17 de junio

Grupo C: Japón vs. Chile, Estadio Morumbi, São Paulo

Argentina, Uruguay, Brasil: 20:00

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 19:00

Colombia, Perú, Ecuador: 18:00

España: 01:00 (18 de junio)

18 de junio

Grupo A: Bolivia vs. Perú, Estadio Maracanã, Río de Janeiro

Argentina, Uruguay, Brasil: 18:30

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 17:30

Colombia, Perú, Ecuador: 16:30

España: 23:30

Grupo A: Brasil vs. Venezuela, Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía

Argentina, Uruguay, Brasil: 21:30

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 20:30

Colombia, Perú, Ecuador: 19.30

España: 02:30 (19 de junio)

19 de junio

Grupo B: Colombia vs. Qatar, Estadio Morumbi, São Paulo

Argentina, Uruguay, Brasil: 18:30

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 17:30

Colombia, Perú, Ecuador: 16:30

España: 23:30

Grupo B: Argentina vs. Paraguay, Estadio Mineirão, Belo Horizonte

Argentina, Uruguay, Brasil: 21:30

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 20:30

Colombia, Perú, Ecuador: 19.30

España: 02:30 (20 de junio)

20 de junio

Grupo C: Uruguay vs. Japón, Arena do Grêmio, Porto Alegre

Argentina, Uruguay, Brasil: 20:00

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 19:00

Colombia, Perú, Ecuador: 18:00

España: 01:00 (18 de junio)

21 de junio

Grupo C: Ecuador vs. Chile, Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía

Argentina, Uruguay, Brasil: 20:00

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 19:00

Colombia, Perú, Ecuador: 18:00

España: 01:00 (21 de junio)

22 de junio

Grupo A: Perú vs. Brasil, Arena Corinthians, São Paulo

Argentina, Uruguay, Brasil: 16:00

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 15:00

Colombia, Perú, Ecuador: 14:00

España: 21:00

Grupo A: Bolivia vs. Venezuela, Estadio Mineirão, Belo Horizonte

Argentina, Uruguay, Brasil: 16:00

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 15:00

Colombia, Perú, Ecuador: 14:00

España: 21:00

23 de junio

Grupo B: Qatar vs. Argentina, Arena do Grêmio, Porto Alegre

Argentina, Uruguay, Brasil: 16:00

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 15:00

Colombia, Perú, Ecuador: 14:00

España: 21:00

Grupo B: Colombia vs. Paraguay, Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía

Argentina, Uruguay, Brasil: 16:00

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 15:00

Colombia, Perú, Ecuador: 14:00

España: 21:00

24 de junio

Grupo C: Chile vs. Uruguay, Estadio Maracanã, Río de Janeiro

Argentina, Uruguay, Brasil: 20:00

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 19:00

Colombia, Perú, Ecuador: 18:00

España: 01:00 (25 de junio)

Grupo C: Ecuador vs. Japón, Estadio Mineirão, Belo Horizonte

Argentina, Uruguay, Brasil: 20:00

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 19:00

Colombia, Perú, Ecuador: 18:00

España: 01:00 (25 de junio)



27 de junio

Cuartos de final

1° Grupo A vs. 3° Grupo B/C, Arena do Grêmio, Porto Alegre

Argentina, Uruguay, Brasil: 21:30

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 20:30

Colombia, Perú, Ecuador: 19.30

España: 02:30 (28 de junio)

28 de junio

2° Grupo A vs. 2° Grupo B, Estadio Maracanã, Río de Janeiro

Argentina, Uruguay, Brasil: 16:00

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 15:00

Colombia, Perú, Ecuador: 14:00

España: 21:00

28 de junio

1° Grupo B vs. 2° Grupo C, Arena Corinthians, São Paulo

Argentina, Uruguay, Brasil: 20:00

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 19:00

Colombia, Perú, Ecuador: 18:00

España: 01:00 (29 de junio)

29 de junio

1° Grupo C vs. 3° B/C, Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía

Argentina, Uruguay, Brasil: 16:00

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 15:00

Colombia, Perú, Ecuador: 14:00

España: 21:00

2 de julio

Semifinales

Ganador "1° Grupo A vs. 3° Grupo B/C" vs. Ganador "2° Grupo A vs. 2° Grupo B", Estadio Mineirão, Belo Horizonte

Argentina, Uruguay, Brasil: 21:30

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 20:30

Colombia, Perú, Ecuador: 19.30

España: 02:30 (3 de julio)

3 de julio

Ganador "1° Grupo B vs. 2° Grupo C" vs. "1° Grupo C vs. 3° B/C", Arena do Gremio, Porto Alegre

Argentina, Uruguay, Brasil: 21:30

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 20:30

Colombia, Perú, Ecuador: 19.30

España: 02:30 (3 de julio)

6 de julio

Tercer/cuarto puesto Arena do Corinthians, Sao Paulo

Argentina, Uruguay, Brasil: 16:00

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 15:00

Colombia, Perú, Ecuador: 14:00

España: 21:00

7 de julio

Final - Maracaná, Río de Janeiro

Argentina, Uruguay, Brasil: 17:00

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 16:00

Colombia, Perú, Ecuador: 15:00

España: 22:00

¿Dónde y a qué hora se jugará la final de la Copa América 2019’

La final de la Copa América será en mítico Maracaná de Río de Janeiro, el 7 de julio a las 17:00 en Argentina, Uruguay y Brasil, a las 16:00 en Chile, Bolivia, Venezuela y Paraguay, y 15:00 en Colombia, Perú, Ecuador.