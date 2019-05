Mario Salas respaldó a Gabriel Costa tras ola de críticas por llamado a la selección peruana

Gabriel Costa generó miles de reacciones cuando el último miércoles se conoció la lista preliminar de la selección peruana para la Copa América 2019. Muchos hinchas de la Bicolor criticaron su convocatoria e hicieron énfasis del nivel que muestra el delantero en Colo Colo.

En Chile, el exatacante de Sporting Cristal también ha recibido críticas, las cuales ha sido tema de conversación en la conferencia de prensa que dio el técnico Mario Salas. El Comandante salió en defensa de su pupilo y aseguró que el rendimiento del Gabi es más positivo que negativo.

"Si Gabriel Costa juega es porque le veo más cosas positivas que negativas. No he visto estos partidos terribles q ha visto la gente. Está en el 80% de nuestras llegadas, que genera buena cantidad de ocasiones de gol por partido y nos ayuda. Lo que no está haciendo bien, tiene oportunidad de mejorarlo", expresó el entrenador del Cacique.

Recordemos que el futbolista uruguayo-peruano, de 29 años, fue el mejor del Descentralizado 2018 y salió campeón con Sporting Cristal; sin embargo, sus grandes actuaciones no ha podido repetirlas en Colo Colo, club en donde lleva anotados 3 goles.

No obstante, parece que el DT de la Blanquirroja ve cosas buenas en Gabriel Costa y le ha brindado una oportunidad para ganarse un puesto en la selección peruana e intentar ir a la Copa América 2019. Esta situación le ha permitido al mencionado jugador convertirse en el segundo nacionalizado peruano en la era Ricardo Gareca.

Conferencia completa de Mario Salas en Colo Colo

(Mario Salas hablando de Gabriel Costa desde el 25:18 al 28:15)