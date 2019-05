Sergio Agüero excluyó a Lionel Messi del Balón de Oro y luego se rectifica

En los últimos tres años, Lionel Messi no ha podido superar a Cristiano Ronaldo en la obtención de los premios del Balón de Oro y ha sido igualado en números, con cinco trofeos. Con la eliminación del astro portugués de la Champions League con Juventus, el camino de Messi, para hacerse dueño de este galardón estaba servido, sin embargo, el argentino también quedó afuera, puesto que, el Barcelona hizo un mal papel en semifinales y fue derrotado por el Liverpool.

La condición para que Lionel Messi gane el Balón de Oro era su presencia en la final contra Tottenham. Para Sergio Agüero, campeón con el Manchester City de la Premier League por segundo año consecutivo, el rosarino quedó descartado como futuro ganador del próximo trofeo.

“El Balón de Oro tiene que estar sí o sí en la final de la Champions", dijo el máximo goleador de los ‘Citizens’ y compañero de Lionel Messi en la selección argentina. Las declaraciones del ‘Kun’ causaron revuelo en la opinión pública, puesto que, son amigos desde siempre.

Sin embargo, el propio Sergio Agüero salió a desmentir en su cuenta de Twitter la publicación que salió y reveló que Lionel Messi tiene posibilidades de ganar el Balón de Oro. “No me gusta tener que salir a aclarar pero cuando se me atribuyen palabras que nunca dije, lo tengo que hacer. Para que quede claro, y siempre respondí lo mismo, mientras Messi siga jugando, y más cómo en esta temporada, merece ganar el Balón de Oro", expresó.

"La pregunta que me hicieron se refería a si yo podía merecer ese premio este año. Y respondí que para poder aspirar a eso tendría que haber llegado a la final de la Champions. Tan claro como eso y que no puede dar lugar a ninguna malinterpretación", agregó.

