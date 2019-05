Sporting Cristal vs. San Martín EN VIVO vía Gol Perú: cierran la fecha 13 de la Liga 1

VER EN VIVO Sporting Cristal vs. San Martin juegan HOY por la jornada 13 de la Liga 1 2019. Este duelo será TRANSMITIDO vía Gol Perú desde las 3:30 pm, se jugará se jugará en el estadio Alberto Gallardo | Streaming Gratis por Internet | Además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto de las incidencias por larepublica.pe.

Sporting Cristal vs. San Martín: pronósticos y/o apuestas del partido por la Liga 1

Te Apuesto: Sporting Cristal (1.20), Empate (5:25), San Martín (10.00)

Inkabet: Sporting Cristal (1.25), Empate (6:0), San Martín (13.00)

Betsson: Sporting Cristal (1.25), Empate (5:45), San Martín (11.50)

Sporting Cristal vs. San Martín: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Liga 1

Sporting Cristal: Patricio Álvarez; G. Chávez, Omar Merlo, Renzo Revoredo; Jorge Cazulo, Christian Ortiz, Horacio Calcaterra; Christofer Gonzáles, Patricio Arce y Cristian Palacios.

DT: Claudio Vivas.

San Martín: Pedro Ynamine, Mark Estrella, Jonathan Bilbao, José Lujan, Junior Huerto; Benjamín Ubierna, Afolabi, Jordan Guivin; Mora, Rinaldi y José Bolivar.

DT: Carlos Bustos.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. San Martín EN VIVO?

El Sporting Cristal vs. San Martín, se enfrentan en vibrante duelo por la jornada 13 de la Liga 1 Movistar, está pactado para las 3:30 a.m. (hora peruana); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

¿En qué canal juega Sporting Cristal vs. San Martín EN VIVO?

Para poder seguir EN VIVO ONLINE todas las incidencias del Sporting Cristal vs. San Martín por la jornada 13 de la Liga 1 Movistar, podrás recurrir a las señal de Gol Perú.

Sporting Cristal vs. San Martín: ¿Dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido por la Liga 1 Movistar?

Si quieres disfrutar el Sporting Cristal vs. San Martín, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los futuros cracks del fútbol sudamericano. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO ONLINE, solo tienes que entrar Gratis a LaRepublica.pe.

Horarios en el mundo para ver el Sporting Cristal vs. San Martín por la Liga 1

Perú - 3:30 a.m.

Ecuador - 3:30 a.m.

Colombia - 3:30 a.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington) - 3:30 a.m.

Bolivia – 4:30 p.m.

Venezuela - 4:30 p.m.

Argentina - 4:30 p.m.

Chile - 5:30 p.m.

Uruguay - 5:30 p.m.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Sporting Cristal vs. San Martín? | Liga 1 Movistar

Si quieres seguir Sporting Cristal vs. San Martín Gratis por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.