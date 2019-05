Día de la Madre en Alianza Lima: el tierno video de las madres de los jugadores blanquiazules

Con el lema “la hincha número uno siempre será tu mama”, Alianza Lima difundió un tierno video con motivo al Día de la Madre. En dicho clip aparecen progenitoras de cuatro futbolistas del plantel blanquiazul en representación del grupo y la hinchada. Una a una fueron contando las anécdotas de sus hijos cuando se iniciaban en el fútbol.

El video dura un poco más de 5 minutos, en el aparecen las madres de Rodrigo Cuba, Joazhiño Arroé, Leao Butrón y Anthony Rossel.

“La hincha número uno siempre será tu mamá” Porque detrás de cada hijo hay una gran mujer, luchadora y guerrera. Por eso queremos compartir las historias de cuatro orgullosas madres blanquiazules #FelizDíaMamá”, fue el mensaje que escribió el el club blanquiazul al compartí el video en Twitter.

Doña Ysmena Piedra, madre del Gato Cuba, describió a su hijo como una persona disciplinada y que tenía claro sus objetivos.

“En realidad me dediqué bastante a Anthony, ya que a mi me latía que iba crecer, yo sabía que él la iba a ser”, cuenta Elsa Delgado, madre del lateral izquierdo de Alianza Lima.

“Yo trabajaba, pero no ganaba mucho y él quería que le compre unos chimpunes Nike y yo no tenía para comprarle los chimpunes de esa marca. ¿Qué hice? me fui a Abancay, le regalé un polo y le compre un par de chimpunes liquid paper el logotipo de Nike y era feliz”, confesó la madre de Joazhiño Arroé.

Alianza Lima juega este domingo 12 de mayo, Día de la Madre 2019 en su recinto del Alejandro Villanueva. El cuadro dirigido por Víctor Reyes recibe al Melgar desde las 4:00 pm.