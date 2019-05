Sigue peleando

Desde Argentina, Paolo Guerrero dijo sentirse muy consternado por las revelaciones de extrabajadores del Swissotel que confirman que él fue sancionado injustamente por el TAS, sanción que lo mantuvo alejado de las canchas por 14 meses, y no descartó iniciar una acción penal contra el referido alojamiento.

“Hoy ganó la verdad, yo nunca mentí, el hotel ocultó la verdad. El agua ya vino contaminada, yo no tenía ninguna culpa. El Swissotel escondió a los mozos. Yo quería hablar con ellos. El hotel no me apoyó. Ahora ellos dicen otra cosa (que sí hubo problema de contaminación). Esto ha sido terrible para mí (sanción); ver a mis compañeros jugar y no poder hacerlo, no tener un trabajo...”, afirmó anoche el capitán de la selección peruana en Cuarto Poder.

En Domingo al Día y también en Cuarto Poder, trabajadores y extrabajadores del Swissotel reconocieron que hubo irregularidades en el caso del atacante del Internacional de Brasil. Como, por ejemplo, que sí era posible que el té que el ‘Depredador’ pidió cuando estaba concentrando con la selección peruana se habría contaminado con mate de coca, porque sí lo vendían en el hotel, hecho que fue desmentido por ellos cuando tuvieron que dar su versión ante las autoridades por la acción legal que Guerrero inició contra el establecimiento y también contra su abogado, Jaime Durand, aduciendo que había mentido ante la Agencia Mundial Antidopaje (WADA).

Guerrero sostuvo además que pese a la negativa del hotel para ayudarlo en la investigación, él logró averiguar lo que ahora está saliendo a la luz, como que se ocultó a uno de los mozos porque luchaba a diario por su caso.

“El fútbol es mi vida y lo amo; me ha afectado no hacer lo que más me gusta. El tema psicológico y moral no tiene precio. He tenido días donde no me he querido levantar de mi cama”, acotó el delantero del Inter de Porto Alegre en relación al calvario que vivió luego de no pisar un terreno de juego por catorce meses.

Indicó que, al menos por el momento, aún no ha pensado en iniciar ninguna acción penal contra los que obstaculizaron la investigación y que eso lo evaluará con sus abogados.

La verdad se abre camino

El extrabajador del Swissotel Luis Escate y Jorge Alemany, exasistente de gerencia de alimentos y bebidas del hotel, dieron una versión que contradice lo dicho por el establecimiento a la WADA, donde afirmaron que no vendían mate de coca. “Sí hubo una contaminación cruzada en el té de Paolo Guerrero. Habían muchas personas que tenían falta de profesionalismo. Sí existía el mate de coca en la carta del hotel”, señaló Escate.

Por otro lado, Alemany descartó la versión que afirmaba que familiares de los jugadores podrían ingresar alimentos. “Es imposible meter alimentos porque tienes que pasar por muchas medidas de seguridad. Todo lo que ingieres es responsabilidad del hotel. Si yo ingreso algo, lo ingiero y me hace daño, es culpa del hotel”, dijo Alemany, quien comenzó a trabajar luego de que sucediera el caso de Guerrero, pero que se comenzó a preocupar por el tema luego de que el Ministerio Público inspeccionó el hotel, bajo la supervisión del fiscal José Federico Chipano, porque aduce que lo engañaron. Por ello, cuando aún laboraba en el Swissotel, ingresó con una cámara escondida y además de grabar las irregularidades pudo obtener la versión del mozo Anthony Obando, quien atendió al ‘Depredador’.

“Paolo Guerrero estaba con fiebre y pedía un té con limón. Entonces ahí estaban las jarritas especiales donde se servían los mates de coca. La naturista (de la selección peruana) apuraba. Han agarrado una tacita con mate de coca, no la han lavado bien y ahí han servido el té con limón”, señaló Obando.

A su vez, Erick Paz, exmozo del Swissotel, dijo que la ‘contaminación cruzada’ pasa por Anthony Obando (el mozo que atendió a Paolo Guerrero). “Una vez fuera del hotel, nos confesó que había sido partícipe de eso directamente, que había bajado a un punto de venta y con George Zúñiga (quien sirvió el té) habían pedido un té que no había pasado el procedimiento adecuado”.

Grave acusación

A través de Iván Hoyle (gerente de alimentos y bebidas), Obando les preparó el discurso para no dañar la imagen del hotel. “Nos prohibieron que hablemos y nos cambió el testimonio. Nos dio unas hojitas, preparándonos lo que íbamos a decir: ‘Si alguien de la Federación les pregunta algo, no digan nada’”.

Julio García, abogado del ‘Depredador’, señaló que “el caso hubiera sido completamente diferente” si es que los trabajadores hubieran admitido las negligencias. “Hay casos que la sustancia se encuentra y se absuelve a los jugadores que demostrasen cómo entró la sustancia a sus cuerpos. Es lo que sostuvimos siempre ante el Tribunal Federal Suizo. Dije en ese entonces que ante Paolo Guerrero se había utilizado un sabotaje a la actividad probatoria”, expresó.

El caso seguirá y Guerrero buscará probar su inocencia, ahora con más pruebas a favor.❖

Niegan responsabilidad