Cristiano Ronaldo lanza 'Striker Force 7', el cómic donde él es un superhéroe [VIDEOS]

Este 4 de mayo, Día del Cómic Gratis, Cristiano Ronaldo aprovechó la coyuntura, con el fin de lanzar la primera entrega de 'Striker Force 7' vía Instagram. En este tiraje, el extremo-atacante de la Juventus unirá sus fuerzas junto con agentes mundiales para salvar a la Tierra del apocalipsis.

"¡Hola chicos! ¡Aquí está un adelanto de mi nuevo espectáculo animado Striker Force 7! ¡Consigue el cómic ahora!", expresó la estrella portuguesa, por medio de Internet.

"Siempre he sido un fanático de los superhéroes y estoy encantado de ayudar a crear esta nueva serie animada", comentó Cristiano, cuyo cómic saldrá a la venta el 30 de mayo, pues aún se encuentra en etapa de producción.

El 5 veces 'Balón de Oro' (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017), asimismo, resaltó la forma en cómo el deporte rey unifica a las culturas de todo el globo. "Creo que los grandes personajes y héroes animados pueden hacer lo mismo y por eso estoy entusiasmado en combinar estas pasiones del fútbol y los superhéroes a través de este proyecto", amplió el luso.

Mira aquí el trailer del dibujo animado 'Striker Force 7'

Hi guys! Check out my animated show trailer and the comic book now! 👉 https://t.co/pq8lesrqYI 🔥 #FCBD #FreeComicBookDay #SF7 #CR7 pic.twitter.com/bTe7DzXQRw