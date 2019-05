Hincha que fue golpeado por Neymar hace fuerte acusación que complicaría al brasileño [VIDEO]

Hace una semana Neymar estuvo en boca de toda la prensa internacional luego de golpear a un aficionado, quien se burló del brasileño por la derrota que sufrió ante el Rennes por la final de la Copa de Francia. El lamentable episodio fue publicado en YouTube y en cuestión de horas se hizo viral.

Luego de varios días, el joven rompió su silencio e hizo grandes revelaciones que podrían agravar la situación. En una entrevista con el periódico francés "L' Equipe", la víctima denunció el acoso que viene recibiendo desde que fue golpeado por Neymar. Además, se defendió de aquellas personas que lo tildaron de "estafador" y "oportunista".

"No pedí ni un céntimo, ni oficial ni oficiosamente. Si realmente hubiera querido aprovechar este caso, habría presentado una denuncia de inmediato. No lo hice", señaló Nelson.

Asimismo, confesó que hay personas que han filtrado información suya en redes sociales. "Hay gente que ha dado la dirección de mi casa en las redes sociales. Va demasiado lejos", sostuvo.

Por si fuera poco, también contó durante la entrevista que no ha salido de su casa por temor a lo que le pueda pasar. "Soy una persona que ama la vida, salgo. Desde hace una semana no he salido de mi casa. Y si necesito salir, ya no lo hago solo", agregó.

Nelson también reveló que un día unas personas le lanzaron una fuerte amenaza. "El jueves cuatro personas pasaron y me amenazaron diciendo: La próxima vez que toques a Neymar, verás lo que te haremos", contó.

La vida de Nelson cambió por completo luego que se difundiera en YouTube el momento en que Neymar lo golpeó. Ahora no puede salir tranquilo de casa y es por ese motivo que está arrepentido de haberle dicho bromas al brasileño.

"Claro que me arrepiento de las palabras que dije, pero no fueron una provocación. Entre los aficionados, nos reímos, nos picamos, nos divertimos. Así es como sucede", reconoció Nelson luego de mofarse de Neymar, quien perdió en la final de la Copa de Francia.

Por último, el hombre pidió juntarse con Neymar para arreglar las cosas. "Solo pido reunirme con él para que podamos arreglar las cosas, pedir disculpas y salir con un buen apretón de manos. ¿Te imaginas si fuera yo quien le hubiera golpeado? ¿Te imaginas lo que me hubiera pasado? Yo quiero caminar por la calle sin cruzarme con los ultras del PSG o poder llevar a mis padres a la Torre Eiffel sin ser asaltado", finalizó.