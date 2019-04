Germán Denis hace desafiante declaración sobre Alianza Lima tras ganar el clásico [VIDEO]

La polémica y algarabía del clásico peruano continúa, pues el duelo aparte entre hinchas de Alianza Lima y Universitario de Deportes no tiene cuándo acabar, menos aun después de las declaraciones de Germán Denis que desataron la furia de los 'blanquiazules'.

Después del emocionante encuentro en el 'Matute', el delantero 'merengue' Germán Denis expresó la felicidad embarga al plantel de Universitario luego de salir airoso de la prueba más complicada en lo que va de la Liga 1.

Sin embargo, una de las frases del argentino de 37 años generó molestia en la afición y plantel de La Victoria al referirse sobre la intensión de suspender el encuentro que Alianza habría tenido por la seguidilla de partidos que atraviesa con la Liga 1 y la Copa Libertadores.

“En los clásicos no hay cansancio, no hay nada. Es inútil ahora querer meter excusas y si no, que no jueguen la Copa (Libertodores), esto es así. Alianza tiene que estar preparado para jugar los dos torneos", enfatizó Germán Denis

En cuanto al marcador a favor de los 'cremas', el 'Tanque' manifestó que la victoria fue mérito del equipo de Nicolás Córdova ya que se esforzaron en diversas ocasiones durante el encuentro, asimismo, elogió el trabajo de sus compañeros.

"Hoy se ganó con muchísima jerarquía, con experiencia y con los chicos que entraron, muy rescatable todo. Es muy meritorio esta victoria porque en todo momento lo buscamos, tratamos de jugar con intención de jugar", sentenció el delantero de Universitario.