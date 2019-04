Tigres vs Santos EN VIVO: partidazo por las semifinales de la Concachampions 2019

VER EN VIVO | Tigres vs Santos Laguna se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía Fox Sports) | YouTube | Tigres vs Santos Laguna por Internet Gratis | por el duelo de ida de las semifinales en Concachampions. Este cotejo se desarrollará en el Estadio Universitario de la UANL desde las 9:00 p.m. (hora peruana) y 8:00 p.m. (hora de México). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

El equipo felino no contará para este partido con la presencia de su goleador, el francés André Pierre Gignac, quien se encuentra lesionado.

'Tuca' Ferretti, técnico del Tigres, apostará en su alineación titular por el ecuatoriano Enner Valencia, el chileno Eduardo Vargas y el colombiano Luis Quiñones como sus referentes para este duelo ante los 'Guerreros' del Santos.

Tigres venció 3-0 al Houston Dynamo para llegar a esta fase de Concachampions; por su parte Santos eliminó por 6-2 al New York Red Bulls. En la Liga MX fueron superados el pasado fin de semana, los felinos por América y los 'guerreror's 1-0 por el Atlas.

El ganador de la serie que concluirá el 10 de abril en Torreón, casa del Santos, obtendrá el pase a la final contra el mejor entre Monterrey y Sporting Kansas City, que jugarán el próximo jueves en casa de los Rayados y 11 de abril en Kansas City.

Tigres vs. Santos | Posibles alineaciones

Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Carlos Salcedo, Luis Rodríguez, Hugo Ayala; Jesús Dueñas, Rafael de Souza, Guido Pizarro, Javier Aquino; Luis Quiñones, Eduardo Vargas, Enner Valencia. Entrenador: Ricardo Ferretti.

Santos Laguna: Jonathan Orozco; José Abella, Hugo Nervo, Gerardo Arteaga, Matheus Doria; Bryan Garnica, Diego Valdés, Ulises Rivas, José Juan Vázquez; Julio Furch y Marcelo Correa. Entrenador: Salvador Reyes.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Tigres vs Santos Laguna?

Si quieres seguir el Tigres vs Santos Laguna Gratis por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.