Perú vs Argentina EN VIVO: partidazo por el hexagonal del Sudamericano sub 17

VER EN VIVO | Perú vs Argentina se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía Movistar Deportes y Latina) | YouTube | Perú vs Argentina por Internet Gratis | por la primera fecha del hexagonal final del Sudamericano sub 17. Este cotejo se desarrollará en el estadio de la universidad Mayor de San Marcos desde las 9:10 p.m. (hora peruana) y 11:10 p.m. (hora de Argentina). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

La 'Blanquirroja' llegó a la siguiente fase del torneo luego de vencer por 2-0 a Ecuador en la última fecha del Grupo A y clasificar como líder en solitario con ocho puntos, luego de dos victorias y dos empates.

Perú está invicto en el Sudamericano sub 17 y enfrentará a una Argentina que sufrió para llegar al hexagonal. La Albiceleste goleó 3-0 el pasado domingo a Brasil y sacó del torneo al que será el anfitrión del mundial de la categoría.

Los dirigidos por Pablo Aimar avanzaron como terceros en el grupo B, igualando en puntaje con los brasileños (7 puntos) pero con una mayor diferencia de goles (+1).

Perú vs Ecuador: horarios del partido por Sudamericano sub 17

México: 8:10 pm.

Perú: 9:10 pm.

Ecuador: 9:10 pm.

Bolivia: 10:10 pm.

Argentina: 11:10 pm.

Chile: 11:10 pm.

Uruguay: 11:10 pm.

Brasil: 11:10 pm.

Perú vs Argentina sub 17: probables alineaciones

Perú: Massimo Sandi, Kluiverth Aguilar, José Racchumick, Carlos Montoya, Mathías Llontop, Rafael Caipo, Pedro De la Cruz, Nicolás Figueroa, Yuriel Celi, Didier La Torre y Joao Grimaldo.

Argentina: Rocco Ríos; Luciano Vera, Francisco Flores, Bruno Amione, Julián Aude; Ignacio Fernández, Cristian Medina; Matías Palacios, Luciano Ferreyra; Matías Godoy y Exequiel Zeballos

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Perú vs Argentina? | Sudamericano Sub 17

Si quieres seguir el Perú vs Argentina Sub 17 Gratis por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles.