Lozano cada vez más complicado

El viernes pasado, cuando Perú iba a enfrentar a Paraguay en su primer amistoso del año, Agustín Lozano convocó a una conferencia de prensa en la Videna, donde insistió en que no había hecho ningún acto ilícito y que “las entradas las regalo y no sé quién le da buen uso o no”, para terminar señalando que no pensaba renunciar.

Sin embargo, su situación puede cambiar luego de que el secretario general de la FPF, Juan Matute, lo acusó directamente de mentir ya que mostró pruebas de la recepción del correo donde Lozano era notificado por la Conmebol sobre la apertura de una investigación por reventa de entradas, algo que el presidente de la Federación venía asegurando que desconocía.

“Ha sido notificado el día 18 de enero por escrito y me lo confirmó. Esta situación es bastante grave. Es un problema de la informalidad, legalidad y corrupción como si fueran hechos que se pueden perdonar, dejar pasar por alto”, señaló Matute en Cuarto Poder, donde también hicieron un reportaje que detalla la reventa para el partido Perú-Escocia, el 29 de mayo del año pasado, en el que fue el último partido que jugó la selección en Lima, previo al mundial Rusia 2018.

César Herrera, cuñado de Lozano, fue captado recibiendo 430 entradas (390 de venta corporativa y 40 de cortesía) en la Videna. También los directivos Juan Quispe (130 entradas) y Severo Salazar -fallecido- (100 tickets), aunque en la investigación también están Genaro Miñán, Franklin Chuquizuta (vicepresidente) y Haydeé Paytán.

Ellos han viajado junto a Lozano a Asunción para conocer a fondo la acusación que enfrentan, además de ejercer su derecho de defensa sobre este caso que se debería resolver como plazo máximo en quincena de abril y que podría terminar con una comisión normalizadora impuesta por la FIFA para buscar nuevas elecciones en un plazo de poco más de seis meses.

“En el Perú la reventa no está tipificado como delito. Por eso la Policía no detiene a los revendedores. Esto no representa a la FPF y es materia de investigación. Nuestros abogados nos dijeron que vayamos por el lado ético porque es inaceptable, estas conductas. La Comisión (de Ética de Conmebol) será la que decida”, indicó Matute. ❖

