Julinho y Peter Arévalo tuvieron una fuerte discusión por la selección peruana [VIDEO]

La selección peruana se prepara para enfrentar a su similar de El Salvador en amistoso por Fecha FIFA. En la previa a este encuentro circuló en distintos medios deportivos que el entrenador del cuadro centroamericano le restaba importancia el duelo contra la ‘bicolor’. Ante este panorama un periodista salvadoreño salió a desmentir tales declaraciones. En ‘Fox Sports Perú’ fue motivo de debate este tema que causó que la conversación se encienda. El video fue compartido en Youtube.

La discusión se inició luego de que Alan Diez transmitiera un audio de un periodista salvadoreño donde expuso que era falso que el DT Carlos de Los Cobos se había negado a jugar contra la selección peruana. Julinho culpó a la prensa deportiva escrita por brindar, en su opinión, una información poco creíble de las declaraciones del entrenador.

“Yo no creo en los mensajes escritos (por la prensa) o las entrevistas escritas, si me ponen un mensaje de voz yo le creo, porque la gente puede poner lo que quiera (en prensa escrita)”, manifestó el exjugador de Sporting Cristal tal y como se muestra en Youtube.

Inmediatamente Peter Arévalo cortó la intervención de su compañero y en evidente incomodidad, al ser un periodista deportivo, expresó que Julinho se acomodaba según su conveniencia ya que antes se había apoyado en una información escrita. “Entonces nosotros somos unos tarados acá”, indicó.

Julinho no se quedó callado y siguió defendiendo su posición de no creer en las noticias escritas salvo que sean acompañadas por un audio o video. Eddie Fleischman también salió en defensa de su profesión a lo que el exfutbolista pidió que no lo interrumpiera. Mientras que Peter Arévalo expresó lo siguiente: “Pero siempre dices que te dejen terminar y nunca terminas tampoco”.

“No comencemos con ofensas porque ahí las cosas cambian, Hay que mantener el respeto”, respondió automáticamente Julinho.

Desde 17:18 hasta 24:16