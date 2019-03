Cristiano Ronaldo sería sancionado por la UEFA en la Champions League

La presencia de Cristiano Ronaldo en el primer partido de los cuartos de final de la Champions League podría correr peligro, y es que la UEFA le abrió un expediente disciplinario por conducta inapropiada por el encuentro entre Juventus vs Atlético de Madrid.

El eufórico gesto del delantero portugués al anotar el tercer gol que eliminaba a Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, podría traer problemas a ‘CR7’ ya que un inspector del encuentro realizó un informe que será determinado este jueves 21 de marzo.

De acuerdo con el informe de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol​ (UEFA), el Comité de Control, Ética y Disciplina analizará el gesto de Cristiano con la afición ‘colchonera’ y se resolverá si amerita una sanción económica o en el peor de los casos su suspensión para el partido ante Ajax, el cual se jugará el 10 de abril.

Y aunque, Diego Simeone tuvo la misma reacción en el primer compromiso entre Juventus vs Atlético de Madrid –lo cual le costó una mult de 20.000 euros- la situación de Cristiano Ronaldo se agravaría al haber hecho los groseros gestos ante los hinchas del club español.

Días previos a la intervención del Comité de Disciplina de la UEFA, el entrenador de Juventus, Massimiliano Allegri, restó importancia a la posibilidad de castigo a su jugador estrella, considerando que la mayoría de asistentes coincidieron con el festejo.

"Creo que el martes cada uno ha celebrado de manera distinta. En el estadio había 42.000 aficionados, deberían sancionar a todos. No me parece algo particular. No tenemos miedo de una sanción, y no la habrá", expresó.