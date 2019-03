Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO ONLINE: inicia la segunda era de Zidane | Liga Santander

VER EN VIVO | Real Madrid vs Celta de Vigo se enfrentan este sábado 16 de marzo | EN DIRECTO vía ESPN | Streaming vía INTERNET | Transmisión vía Facebook | por la jornada 28 de la Liga Santander | Ver Fútbol Gratis por Internet | Este cotejo se desarrollará en el Estadio Santiago Bernabéu desde las 10:15 pm (hora peruana) y 4:15 pm (hora de España). No te olvides que podrás seguir ONLINE el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

El cuadro ‘blanco’ acaparará la atención esta fecha de LaLiga, y no es para menos, Zinedine Zidane se estrenar como su director técnico en el inicio de su segunda etapa como estratega en la 'Casa Blanca'. El Real Madrid vs Celta de Vigo podría significar el momento de quiebre de los madrileños y volver a la obtener victorias consecutivas.

En sus última cinco presentaciones por la Liga Santander, el Real Madrid ha logrado 3 triunfos y 2 victorias y se mantienen en el tercer lugar con 51 unidades. En la anterior fecha aplastaron 4-1 al Real Valladolid.

Por si parte el cuadro ‘Celeste’ llega al Real Madrid vs Celta de Vigo en zona de descenso y con la urgencia de sumar tras cinco jornadas sin ganar y tres partidos sin anotar un gol. La baja de Iago Aspas se está sintiendo en la zona de ataque.

El Celta de Vigo actualmente se ubica en el puesto 18 con 25 unidades, una victoria frente a los ‘merengues’ los sacaría de esa peligrosa zona de la baja.

Real Madrid vs Celta de Vigo: pronósticos y/o apuestas del partido por Liga Santander

Te Apuesto: Real Madrid 1.15, Empate (6.00), Celta de Vigo (11.00)

Inkabet: Real Madrid (1.20), Empate (7.75), Celta de Vigo (17.00)

Betsson: Real Madrid (1.19), Empate (7.55), Celta de Vigo (14.50)

Real Madrid vs Celta de Vigo: historial de enfrentamientos

El Real Madrid tienen números positivos ante el Celta de Vigo, pues en sus últimos 20 duelos directos de Liga Santander, registran 14 victorias, dos empates y cuatro derrotas. Asimismo, los ‘blancos’ tienen buen saldo en sus recientes 10 visitas (ocho ganados y dos perdidos); no obstante, se debe destacar que los celestes eliminaron a los dirigidos por Zinedine Zidane en los Cuartos de Final de la Copa del Rey.

Ver Real Madrid vs Celta de Vigo: ¿a qué hora empezará el partido por la Liga Santander?

El Real Madrid vs Celta de Vigo, será uno de los encuentros más atractivos de la fecha 28 de la Liga Santander. Este cotejo está programado para las 10:15 p. m. (hora peruana) y 4:15 p. m. (hora de España); asimismo, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Ver Real Madrid vs Celta de Vigo: canal de transmisión del partido por la Liga Santander

Para poder presenciar el Real Madrid vs Celta de Vigo y seguir las incidencias de este gran cotejo de la Liga Santander, podrás recurrir a las señal de ESPN.

¿Dónde ver EN VIVO ONLINE el Real Madrid vs Celta de Vigo por la Liga Santander?

Si quieres disfrutar del Real Madrid vs Celta de Vigo por la primera fecha 28 de la Liga Santander, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios para ver el Real Madrid vs Celta de Vigo por la Liga Santander

México – 9:15 a. m.

Perú - 10:15 a.m.

Ecuador - 10:15 a.m.

Colombia - 10:15 a.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 10:15 a.m.

Bolivia – 11:15 am

Venezuela - 11:15 am

Argentina – 12:15 am

Chile - 12:15 am

Uruguay - 12:15 am

Paraguay - 12:15 am

Brasil - 1:00 p.m.

España: 4:15 pm

Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO ONLINE canales para ver el partido de la Liga Santander

ESPN

Real Madrid vs Celta de Vigo: probables alineaciones EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Modric, Ceballos, Isco o Asensio; Bale, Benzema.

Celta de Vigo: Rubén Blanco; Kevin Vázquez, Cabral, Hoedt, Juncá; Lobotka, Okay; Boufal, Brais Méndez, Pione Sisto; Maxi Gómez.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Real Madrid vs Celta de Vigo?