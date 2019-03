Christian Ramos llegó a Arequipa para jugar por Melgar [FOTO]

Luego de determinar que el destino de la carrera de Christian Ramos está en Melgar, el defensor nacional llegó a Arequipa para estampar con su firma el vínculo que lo unirá al equipo 'rojinegro' por la próxima temporada.

Mediante sus canales oficiales, el club 'characato' oficializó la llegada de Christian Ramos al elenco de Jorge Pautasso, con la expectativa en que se convertirá en una de las piezas importantes de cara a la Copa Libertadores y la Liga 1 Movistar.

“Christian Ramos ya se encuentra en Arequipa, listo para dejar todo por nuestros colores ¡Bienvenido a la ciudad blanca! ¡Ruge Ramos! ”, publicó Melgar a través de las redes sociales junto a una fotografía que muestra a la 'Sombra' en el preciso momento que dejó su rúbrica.

De esta manera, el zaguero jugará en la ciudad blanca por una temporada, luego de ser cedido a préstamo por el club dueño de su pase, el Al-Nassr de Arabia Saudita.

Tras ser inscrito en la lista de Megar para asumir la Copa Libertadores, Ramos no tendría inconvenientes para alinear el once del 'dominó' este martes en el compromiso frente a San Lorenzo, sin embargo, el entrenador Pautasso determinará si es una opción o no, ya que apenas tendría dos días de entrenamiento.

De su lado, la 'Sombra' Ramos espera hacer una buena campaña con su nuevo equipo para mantenerse en la consideración de Ricardo Gareca.