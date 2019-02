¿Santamaría dejó el Puebla por una discusión con Reynoso? El defensa contó la verdad

La salida de Anderson Santamaría del Puebla de la Liga MX, en su momento estuvo envuelta en la polémica donde se apuntaba a que su decisión se debía a una discusión con Juan Reynoso que trabajaba en el comando técnico. Hoy, el defensa central de la selección peruana, salió al frente para dar su versión y terminar con los rumores del por qué decidió irse al Atlas.

El actual defensa de los ‘Zorros’ se encuentra lesionado y este 2019 jugó seis partidos con su nuevo club acumulando 540 minutos en el campo de juego. Anderson Santamaría reveló que el cambio de equipo fue en búsqueda de continuidad, cosa que no gozaba en el Puebla desmintiendo toda discusión con el ‘cabezón’ Reynoso.

“Con Juan Reynoso no hubo ninguna discusión. Vivo agradecido con el 'profe', él es quien me abrió las puertas de México, él me trajo a México. No jugaba (en Puebla) simplemente por rendimiento ... Mi posición natural diría que ya es central. Hace poco me pusieron 15 minutos de volante de contención y como que ya me estoy perdiendo (en ese puesto)”, explicó el jugador de la selección peruana a ‘Fútbol como Cancha’.

En otro momento de la conversación fue consultado si le había causado sorpresa las declaraciones de Ricardo Gareca ante la posibilidad de convocar a Carlos Zambrano, que juega en su misma posición.

“No me sorprende que el profesor Ricardo Gareca haya hablado de Carlos Zambrano. Siempre dejó claro que las puertas de la selección estaban abiertas para todos. Carlos lleva mucho tiempo en Europa y claro que es un central de jerarquía”, indicó el jugador del Atlas.

Recordar que Anderson Santamaría llegó a la Liga MX a mitad del 2018 como pedido de Reynoso que ya lo había dirigido en el cuadro ‘Dominó’.