Ver Toluca vs. Sporting KC EN VIVO EN DIRECTO vía Fox Sports 2 por los octavos de la Concachampions 2019

Toluca vs Sporting KC EN VIVO | HOY jueves 21 de febrero, Toluca enfrenta a Sporting KC EN DIRECTO en el estadio Children's Mercy Park por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, también conocida como Concachampions. Este partido se desarrollará a las 19 horas (México) vía streaming por la señal de FOX Sports. Si quieres ver fútbol en vivo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de La República.

El Sporting KC inicia hoy jueves su carrera en la Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions) al enfrentarse contra los Diablos Rojos de Toluca en el partido de ida de los octavos de final del campeonato anteriormente mencionado.

Este partido es de gran importancia para el Toluca y el Sporting KC porque es una gran oportunidad para mostrar todo el potencial de sus reforzadas plantillas.

El Sporting KC llega a la Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions) como campeón de la US Open Cup del 2017; sin embargo, al frente tiene al Toluca, que a pesar de no marchar bien en el Torneo Clausura 2019 de México, cuenta con una gran potencial futbolístico.

"No vamos a descubrir ahora el potencial que tienen siempre los equipos mexicanos y más cuando ya llevan semanas compitiendo en su liga, mientras que nosotros nos encontramos en plena preparación de la nueva temporada", señaló Peter Vermes, entrenador del Sporting KC en la previa al duelo contra el Toluca.

El temor del técnico del Sporting KC es la diferencia de horas de competencia que tiene sus pupilos frente al Toluca, equipo que ya está jugando el campeonato de México.



"Somos conscientes de esta realidad, pero tengo confianza en los jugadores, en el sentido que son auténticos profesionales, que llegan bien preparados físicamente y que muchos de ellos cuentan con la experiencia necesaria para hacer frente a este tipo de situaciones", agregó Peter Vermes.

Asimismo, el director técnico del Sporting KC dejó en claro que no cree en la "crisis" de juego del Toluca, equipo que no ha ganado en los últimos cinco partido del campeonato de México.



"Eso no significa nada para mí. Lo único que cuenta es lo que hagas en cada partido y por supuesto la calidad de la plantilla y el Toluca tiene jugadores de gran clase que pueden definir en cualquier momento", sentenció.

Toluca vs Sporting KC - Posibles alineaciones

- Toluca: Alfredo Talavera; Osvaldo González, Rodrigo Salinas, Jonatan Maidana, Adrián Mora; Felipe Pardo, Federico Mancuello, Antonio Ríos, Pablo Barrientos; Emmanuel Gigliotti y Enrique Triverio.

- Sporting KC: Tim Melia; Graham Zusi, Botond Barath, Matt Besler, Seth Sinovic; Ilie Sanchez, Roger Espinoza, Felipe Gutiérrez; Johnny Russell, Khiry Shelton, Daniel Salloi.

Toluca vs Sporting KC - Ficha técnica

Árbitro: Henry Bejerano (Costa Rica).



Estadio: Children's Mercy Park de Kansas City (Estados Unidos).



Hora: 19:00 horas México (02:00 GMT del viernes).

Toluca vs Sporting KC - Horarios en el mundo

Los diablos buscan la victoria de visitantes ante el Sporting KC. (Foto: Twitter Toluca FC)

Toluca vs Sporting KC - Canales en el mundo

Toluca - Últimos partidos

Toluca vs León: 0-3 (Derrota)

Toluca vs Cruz Azul: 1-1 (Empate)

Toluca vs Tijuana: 0-2 (Derrota)

Toluca vs Tigres: 0-1 (Derrota)

Toluca vs Guadalajara: 0-1 (Derrota)

Sporting KC - Últimos partidos

Sporting KC vs Timbers: 2-3 (Derrota)

Sporting KC vs Timbers: 0-0 (Empate)

Sporting KC vs Real Salt Lake: 4-2 (Victoria)

Sporting KC vs Real Salt Lake: 1-1 (Empate)

Sporting KC vs LAFC: 2-1 (Victoria)