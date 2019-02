Barcelona: Gerard Piqué se burló del Real Madrid por supuestas ayudas arbitrales

Un nuevo dardo para el Real Madrid llega proveniente de su archirrival FC Barcelona. Esta vez el defensa 'azulgrana' Gerard Piqué aprovechó los micrófonos de la prensa tras el FC Barcelona – Lyon por la Champions League para ironizar con los supuestas ayudas arbitrales en la ‘Casa blanca’.

El mensaje irónico del defensa central del Barcelona fue producto luego de que el Real Madrid se quejara por la final de la Copa de baloncesto en España.

“Pasa en el fútbol, pasa en el básket... menos mal que no tienen más secciones. Luego van al Wanda, les ayudan los árbitros y entonces no se quejan y lo hacen a menudo, menos mal que no tienen más secciones, sino también lo tendríamos que sufrir en el balonmano, y en el hockey, pero bueno es la estrategia que utilizan y hay que acostumbrarse...”, apuntó el jugador del FC Barcelona.

En otro momento, Gerard Piqué hizo una autocrítica sobre el empate sin goles frente al Lyon por la Champions League, donde dejó al descubierto que pudieron haberse llevado el triunfo.

“Nos vamos con las sensaciones de que nos podíamos haber llevado el partido, las sensaciones son mejores que otros días”. La llave aún está abierta para el Barcelona y el Lyon, Piqué espera clasificar a la siguiente fase en el duelo de vuelta: “La eliminatoria está abierta, esperábamos otro resultado”.

El partido de vuelta está programado para el miércoles 13 de marzo a las 3:00 pm (hora peruana) en el Camp Nou. Previo a este encuentro, tendrá que afrontar dos ‘Clásicos españoles’ ante su archirrival de toda la vida, el Real Madrid. El primero será el miércoles 27 de febrero por la Copa del Rey, y el segundo está pactado para el 2 de marzo por la Liga Santander.