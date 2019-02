Alejandro Hohberg: “Por ahora pienso en mi debut, luego me concentraré en el clásico” [VIDEO]

A poco de iniciar la Liga 1, se manifiestan hinchas que no terminan por asimilar la llegada de Alejandro Hohberg a Universitario de Deportes, por lo que esperan con ansias el enfrentamiento con Alianza Lima –programado para abril-, sin embargo, el volante ‘crema’ aseguró que va paso a paso.

Si bien, Alejandro Hohberg pasó dos temporadas con el equipo ‘blanquiazul’, el ‘Enano’ dejó en claro que está concentrado en su etapa con la ‘U’, con el cual espera llegar a su mejor versión desde su primer partido hasta el final, incluyendo en el clásico.

“Pienso en mi debut con el club, en hacerlo bien, de mostrar mi mejor versión, porque así tiene que ser y me van a exigir. Ya luego habrá tiempo para llegar bien en el clásico, si Dios quiere, que estemos bien posicionado en la tabla y en lo personal también”, enfatizó a Fox Sports.

Además, Hohberg aseguró que su llegada al club de Ate fue la mejor determinación que tomó. “Me parecía un gran desafío en mi carrera, influyó mucho que Nicolás me haya llamado, tampoco iba a venir si el entrenador no me tenía en cuenta. Y estoy convencido que llegar fue la mejor decisión”, enfatizó.

En cuanto a su relación con los hinchas de Universitario, se mostró agradecido por la rápida aceptación que tuvo, y señaló que respeta las opiniones de la afición de su exequipo, Alianza Lima.

“La gente me ha recibió muy bien, mejor de lo que esperaba, tuve el temor y la incentidumbre pero me recibieron de la mejor forma en las dos presentaciones, la gente de alianza como hincha a veces no entiende pero lo respeto”, expuso Hohberg.

Finalmente, reveló el objetivo de salir campeón con Universitario, aunque reconoce que la competencia no será sencilla. “Las ambiciones son grandes siempre me propongo lo máximo que pueda conseguir. Pero sabemos que es un torneo durísimo, hay equipos que han tomado la decisión de ir a alturas difíciles”, sentenció Alejandro Hohberg.