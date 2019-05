Renato Tapia apunta alto en la Copa América Brasil 2019

Renato Tapia ha ganado continuidad en el Willem II, club al que ha sido prestado procedente del Feyenoord. El volante de la selección peruana busca sumar minutos para llegar con ritmo a la Copa América Brasil 2019, que aparece como el objetivo más próximo de la 'Blanquirroja'.

"Nos ha tocado un grupo complicado. El anfitrión, Brasil; Venezuela, que tiene un buen equipo; Bolivia, que siempre es difícil. En Sudamérica uno no puede darse chances de menospreciar a un rival. Estamos tranquilos, sabemos lo que podemos hacer. No hemos hablado mucho, pero todos estamos conscientes de la magnitud de una Copa América y convencidos de hacerlo de la mejor manera", ha señalado Tapia en entrevista con AS.

Sobre la aspiración de los jugadores fue claro: "Nosotros siempre tratamos de pensar en grande. Nuestra meta es estar entre los tres primeros. Siempre ha sido así y esta no va a ser una excepción". Hay que recordar que la selección peruana consiguió el tercer lugar en la Copa América 2011 y en la edición del 2015.

Tapia también opinó sobre el regreso de Paolo Guerrero a las canchas. "Tanto para la selección como para él es una gran noticia. No solo desde el punto de vista físico o futbolístico. También es una inyección de energía para él, para que se pueda sentir mejor y llegar de la mejor forma a su club y a la Copa América. Ojalá que pueda jugar pronto para ponerse al 100%", manifestó.