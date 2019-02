Brasil vs Argentina Sub 20 EN VIVO: 'Canarinha' se juega su pase al Mundial en Sudamericano

VER EN VIVO Brasil vs Argentina Sub 20 se miden HOY desde las 5:50 p.m. (hora peruana) en el Estadio El Teniente de Rancagua por la última fecha del Hexagonal final del Sudamericano Sub 20. El partido será transmitido ONLINE | EN DIRECTO vía Movistar Deportes, asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, las mejores jugadas y todos los goles del encuentro a través de Larepublica.pe.

La selección brasileña Sub 20 ha sido la gran decepción del torneo y, al igual que en anterior Sudamericano, jugado en Ecuador en 2017, puede quedar ahora nuevamente sin clasificarse al mundial de la categoría. Los dirigidos por Carlos Amadeu marchan coleros con dos puntos y vienen de igualar a cero con Ecuador.

Con un irregular Rodrygo, máxima figura del equipo, la 'Canarinha' se juegan sus opciones de clasificarse al Mundial, pero no dependen de si mismos. Necesitan vencer a Argertina, y que Colombia y Venezuela pierdan sus partidos de la jornada, frente a Uruguay y a Ecuador, respectivamente.

Mientras que la selección argentina sub 20, ya clasificada al Mundial de Polonia, buscará el triunfo y el título del Sudamericano sub'20. Con nueve puntos y solos en el liderato, los dirigidos por Fernando Batista aspiran con justicia a la corona para llegar bien a la Copa del Mundo de la categoría y a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.



La ‘Albiceleste’ puede ingresar al terreno de juego como campeón, si es que Uruguay no vence a Colombia y lo propio hace Ecuador con Venezuela; o también si empata con Brasil y uruguayos y ecuatorianos ganan por la mínima a sus rivales. En ese caso pesará la diferencia de gol. Argentina llega al último partido con +4 (7 a favor y 3 en contra), Uruguay con +1 (6 y 5) y Ecuador también con +1 (3 y 2).

Brasil vs Argentina Sub 20: ¿a qué hora inicia el partido por el Sudamericano Sub 20?

Como lo mencionamos anteriormente el partido Brasil vs Argentina Sub 20 está programado para iniciar a las 5:50 p.m. (hora peruana) y 7:50 p.m. (hora argentina). Un partido vibrante por el Sudamericano Sub 20.

Brasil vs Argentina Sub 20: ¿qué canal pasará el partido por el Sudamericano Sub 20?

Para poder seguir todas las incidencias de este compromiso, tendrás que engancharte a la señal de Movistar Deportes y TyC Sports que transmitirá el duelo Brasil vs Argentina Sub 20 para toda Latinoamérica.

Brasil vs Argentina Sub 20: posibles alineaciones EN VIVO ONLINE por Sudamericano Sub 20

Brasil: Phelipe; Emerson, Vitao, Walce, Carlos Augusto; Luan Candido, Luan, Gabriel Merino, Ramires o Toró; Lincoln y Rodrygo.

Entrenador: Carlos Amadeu.

Argentina: Manuel Roffo; Aaron Barquett, Nehuén Pérez, Facundo Mura, Elìas Pereyra; Fausto Vega, Santiago Sosa, Aníbal Moreno, Gonzalo Maroni; Pedro de la Vega y Adolfo Gaich.

Entrenador: Fernando Batista.

¿Dónde ver EN VIVO el Brasil vs Argentina Sub 20 por el Sudamericano Sub 20?

Si quieres disfrutar de este encuentro de la Sudamericano Sub 20, en Perú puedes contratar el servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios del Brasil vs Argentina Sub 20 EN VIVO ONLINE por el Sudamericano Sub 20

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 3:10 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 2:10 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 4:10 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 5:10 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 9:10 p.m.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Brasil vs Argentina Sub 20?

Si quieres seguir en Internet el Brasil vs Argentina Sub 20, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.