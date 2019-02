Medios chilenos criticaron desempeño de la U de Chile ante Melgar

La derrota que vivió la U de Chile ante Melgar de Arequipa fue criticada duramente por medios chilenos como El Mercurio y La Tercera.

En sus respectivas notas sobre el partido de debut para ambos equipos en la Copa Libertadores, los medios resaltan que la U de Chile dejó más dudas que certezas, pese a los diez refuerzos que realizó para esta temporada.

“Pocas ideas, escaso fútbol y falta de un padrón de juego claro. Eso mostró la U en altura de Arequipa ante el humilde Melgar”, señaló El Mercurio.

El medio chileno destaca que el equipo armado por el técnico argentino Frank Kudelka estuvo lejos de ratificar el favoritismo con el que llegó a Arequipa; y por el contrario, en la cancha, FBC Melgar fue mejor por su juego, las ocasiones que tuvo y su atrevimiento.

Los mapochos especulan que quizás los 2 335 metros de altura de Arequipa hicieron que los universitarios regularán sus fuerzas.

Entre tanto, La Tercera también expuso que el equipo chileno no mostró buen juego y sí desesperación. Señalan que de no remontar este resultado el próximo miércoles en Santiago, sería un fracaso estrepitoso. “Kudelka no tiene excusas”, mencionan.