Super Bowl 2019: los Falcons le brindan todo lo necesario a los Rams

El equipo de Los Angeles Rams ya se encuentran en Atlanta donde se preparan para el Super Bowl 2019. El domingo 3 de febrero en enfrentarán a los New England Patriots en uno de los eventos deportivos más importantes de Estados Unidos.

Los Falcons le cedieron el campo de entrenamiento, vestuarios y salas de reuniones a los Rams para que vayan en perfectas condiciones al Mercedez-Benz Stadium donde tomará lugar el Super Bowl LIII.

Los campeones de la Conferencia Nacional (NFC) practican en las instalaciones de los Falcons ubicadas en Flowery Branch, en Georgia, mientras que los Patriots, victoriosos en la final de la Conferencia Americana (AFC), se encuentran en Georgia Tech esta semana previa a la final. El equipo de Atlanta afirmó que serían igual de hospitalarios aun si se tratará de los Saints de Nueva Orleans, sus eternos rivales.

La tarde del domingo 27 de enero ambos equipos llegaron a la ciudad sede del Super Bowl 2019 para los entrenamientos y eventos previos. La emoción ante el encuentro deportivo inunda las calles de Atlanta, donde puesto con indumentaria con logo de la NFL se pueden ver en todos lados y los turistas aprovechan en conocer la ciudad antes del Super Domingo.

The @Patriots.

The @RamsNFL.

Super Bowl LIII in Atlanta is SET.



📺: #SBLIII on @nfloncbs (2/3 @ 6:30pm ET) pic.twitter.com/wBOldlKLW9