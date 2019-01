‘Nole’ no quiere cortar su racha ganadora

Tras ganar el Abierto de Australia por séptima vez, Novak Djokovic se consolidó como el número 1 de la ATP, seguido por Rafael Nadal, mientras que Roger Federer descendió al sexto puesto. El serbio tiene claro sus objetivos, pues estar en la cima no le es suficiente y confesó que su próxima meta será “intentar hacer las cosas mejor en Roland Garros. No quiero sonar arrogante, pero si ya lo pude hacer una vez, ¿por qué no hacerlo otra vez? Solo estoy a un Grand Slam de conseguirlo. Todo en esta vida es posible y esa es la filosofía que tengo en mi vida”, dijo sobre el reto de destronar a Nadal, campeón en once ocasiones en el Grand Slam francés, lo que supondría una brecha histórica de puntos entre la primera y la segunda posición mundial.

“Tengo que trabajar más mi juego en tierra en relación con lo que hice el año pasado. Allí tengo el reto de poder ganarle a Nadal”, indicó el serbio después de su victoria en Melbourne. El tenista de Belgrado, quien aumentó a 2.635 puntos su diferencia respecto al número dos, tendrá la oportunidad de agrandar su ventaja.

Las próximas dos citas de envergadura en el calendario ATP serán los torneos de Indian Wells y Miami, donde tanto el serbio, quien alcanzó la segunda ronda en ambos, como el español, que no los disputó por lesión, tendrán la ocasión de dar un nuevo salto considerable en el ranking.

Cabe señalar que ‘Nole’ continúa con su espectacular resurrección. Hace un año entraba al quirófano para operar su codo derecho tras ser eliminado en octavos de Australia. “Solo tengo que mirar lo ocurrido en los 12 últimos meses. Quizás es el mejor tenis que he jugado contra Rafa en una final”.

Como manda la tradición, el ganador del torneo acudió al Jardín botánico de Melbourne para una sesión de fotos. ‘Nole’ espera tener varias más, para ver si puede alcanzar los 20 Grand Slam de Roger Federer.

Sabía que...

Djokovic cantó, bailó y le regaló sus zapatillas a uno de los cientos de seguidores, muchos de ellos serbios, que estaban en la plaza central de las instalaciones del Open de Australia viendo la final en una pantalla gigante, ya que no habían podido conseguir una entrada para ver el juego en vivo y en directo.