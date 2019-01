Selección Peruana sub 20 arribará hoy a Lima tras eliminación en el Sudamericano Chile 2019

El equipo juvenil de la Selección Peruana tiene programado su regreso a Lima, tras ser derrotado por Argentina en encuentro decisivo para la clasificación al hexagonal final del Sudamericano Chile 2019.

En horas de la tarde el elenco nacional arribará a la capital peruana, sin embargo, no lo hará junto al entrenador Daniel Ahmed, pues el vuelo del argentino se programó para dos horas después (5:30 p.m.).

Y aunque algunos hayan señalado a las llegadas separadas como una muestra de la renuncia del estratega y jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sólo se trataría de la organización.

Además, el presidente de la federación Agustín Lozano aseguró que la continuidad de Ahmed en el cargo no está en discusión, pues hará respetar el contrato que los une.

"Todo los que tienen contrato con la FPF debemos respetarlo al pie de la letra. No puedo romper lo establecido, soy de la línea que los proyectos deben continuar, los procesos no se pueden cortar. Ahmed va a continuar, no hay que hablar más del tema", expresó.

Por su lado, antes de retornar a tierras peruanas, Daniel Ahmed aseguró que la eliminación del certamen en Chile no fue un fracaso.

"Yo soy formador, no analizo resultados. Evalúo los procesos más allá del resultado que se puedan dar, yo siento que este equipo ha mejorado mucho y los jugadores han evolucionado", sostuvo.