Emiliano Sala desde la avioneta desaparecida: “Parece que se está por caer a pedazos” [AUDIO]

La situación de Emiliano Sala se torna cada vez más desesperanzadora. La búsqueda de la avioneta que lo transportaba de Francia a Gales ha sido suspendida hasta el miércoles y la expectativa de encontrar al jugador argentino con vida es cada vez más escasa.

El diario Clarín de Argentina tuvo acceso a un audio enviado por Emiliano Sala desde el vuelo que sobrevolaba el Canal de la Mancha. En la grabación, el futbolista expresa el temor que siente por estar realizando un viaje con turbulencia y que la nave parece no tener mucha firmeza.

"Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff. (...) Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo...", se escucha en el audio enviado por Emiliano Sala.

Fue el mismo padre del jugador, Horacio Sala, quien dio cuenta de la veracidad del audio al medio de comunicación argentino. Familia, amigos e hinchas del futbolista continúan con sus oraciones y muestras de afecto en redes sociales a la espera de que un milagro suceda.

Por otro lado, el excompañero de Emiliano Sala en Bordeaux de Francia, Diego Rolan, también se manifestó sobre la existencia del audio en el que el argentino mostraba su preocupación por el estado de la aeronave.