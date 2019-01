Gonzalo Núñez cuestionó a Universitario antes del inicio de la Liga 1

Universitario de Deportes quiere dejar atrás la dura temporada que vivió en el 2018 donde salvó el descenso, para ser uno de los protagonistas que lucharán por el título de la Liga 1 2019. El cuadro crema quiere pelear por lograr la estrella número 27 y seguir siendo el cuadro más copero del Perú.

Para ello, la ‘U’ contrató a siete jugadores para afrontar esta campaña como José Carvallo, Nelinho Quina, Armando Alfageme, Gary Correa, Alejandro Hohberg, Nelson Cabanillas y Guillermo Rodríguez. Además, de las renovaciones de las figuras del equipo como el panameño Alberto Quintero y el argentino Germán Denis, quien con sus goles aportó al club para mantenerlo en Primera División.

Sin embargo, el periodista Gonzalo Núñez realizó unas polémicas declaraciones que no caerán bien en tienda merengue. Para el conductor de Exitosa Deportes, Universitario no será candidato al título. “No me atrevería a poner a Universitario como candidato al título. No me atrevería. ¿Cómo funcionará esa defensa? ¿Y arriba cómo estarán? ¿Denis la emboca o no?”, dijo Ñúnez.

Su compañero Óscar Paz no estuvo de acuerdo con los comentarios de Ñúnez y argumentó el por qué Universitario si peleará el título: “No te gusta Hohberg por un lado, Quintero por el otro, arriba Denis o el joven Osorio. Son encaradores, ya los conocemos. El problema de Denis el año pasado fue que no le llegaban las pelotas y tenía que retroceder porque había problemas de generación. Pero este año con Hohberg, Quintero y Gary Correa, que puede jugar de mediapunta, ¿ no le van a llegar más pelotas?”, comentó Paz.

Mientras que Gonzalo Núñez siguió con el debate y cuestionó el rol que pueda tener Gary Correa dentro del esquema de Nicolás Córdova. ¿Tú lo ves a Gary Correa poniéndole pelotas [al delantero]? ¿Lo ven de 10?”, concluyó.

Dato: Universitario de Deportes presentará a su plantel 2019 en la 'Noche Crema' que se celebrará el próximo 2 de febrero ante la Universidad de Concepción de Chile.