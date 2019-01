Chivas vs Cafetaleros EN VIVO: partido por la segunda jornada de la Copa MX

Chivas vs Cafetaleros EN VIVO chocan en el Estadio Akron de Guadalajara el martes a las 10:00 p.m. por la segunda jornada del grupo 8 de la Copa MX. La transmisión estará a cargo de TDN, además podrás seguir todos los pormenores en el minuto a minuto de Larepublica.pe.

Chivas buscan su segunda victoria en el torneo ante un debutante Cafetaleros. Guadalajara tiene la gran oportunidad de despuntarse en la cima del grupo 8 ya que en la fecha anterior derrotaron a Cimarrones en su propio campo.

'El rebaño sagrado' no quiere perder el buen paso con el que inició la copa y la Liga MX, en la cual se encuentra en la tercera posición de la tabla con puntaje perfecto, tras victorias sobre Tijuana y Cruz Azul.

Por su parte, Cafetaleros de Tapachula hacen su primera presentación en el torneo. Los Cafetaleros intentarán sacudirse del mal comienzo que tuvieron en el Clausura de la Liga de Ascenso 2019, cuando fueron derrotados por los Potros UAEM y por Cimarrones, precisamente el tercer equipo que completa el grupo 8.

🇦🇹 ¡Vamos juntos por otro triunfo! 🇦🇹



¿Tienes Chivacoins? 💰 😎 ¡Ya los puedes canjear por boletos! 🎟 Entra a https://t.co/JnnScFpzY0 y acompáñanos contra Cafetaleros 🏟🎉⚽️ pic.twitter.com/zMzxblvBJM — CHIVAS (@Chivas) 14 de enero de 2019

¡HOY COMIENZA UN NUEVO TORNEO DE Copa MX!



Hoy jugamos ante las Chivas en la jornada 2 y nuestro equipo está preparado para visitarlos en el 'ESTADIO AKRON' en punto de las 9 :00PM



¡Vamos Cafetaleros! #DePuroCafé 🇳🇬️ pic.twitter.com/6keLuneTzB — Cafetaleros De Tapachula (@Tapachula_FC) 15 de enero de 2019



Posibles alineaciones del Chivas vs Cafetaleros:

Chivas de Guadalajara: Jiménez; Sánchez, Basulto, Marín, Mayorga; López, Sepúlveda, Cervantes, Sandoval; Godínez y Monarrez.

Cafetaleros de Tapachula: Carlos López; Fabio Vázquez, Oliver Ortiz, Rolando González, Hugo Rodríguez; Rafael Lima, Néstor Olguin, Bruno Costa, Alejandro Quintana, Christian Bermudez y Guillermo Clemens.

Canal para ver el Chivas vs Cafetaleros:

TDN

Horarios del Chivas vs Cafetaleros:

Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (miércoles 16 de enero)

Argentina - 12:00 a.m. (miércoles 16 de enero)

Uruguay - 12:00 a.m. (miércoles 16 de enero)

Paraguay - 12:00 a.m. (miércoles 16 de enero)

España - 12:00 a.m. (miércoles 16 de enero)

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Chivas vs Cafetaleros?

Si quieres seguir en Internet el Chivas vs Cafetaleros, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.