UFC | Nate Díaz arremete contra Khabib por humillar a McGregor...y el campeón responde [VIDEO]

Se ha iniciado una verdadera guerra de palabras en UFC, si ya era demasiado con los mies y diretes entre Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor, ahora se ha metido en el problema alguien que puede ser considerado como uno de los 'reyes de la habladuría', el norteamericano Nate Díaz.

Conor McGregor perdió en UFC 229 ante Khabib Nurmagomedov, pero lejos de quedarse callado, el 'Notorio' siguió hablando mal del peleador ruso. La situación continuó hasta que Khabib no aguantó más y le dedicó un mensaje en Twitter a Connor.

El post del ruso fue corto pero contundente. En su cuenta de Twitter escribió ""Vivirás con esta vergüenza toda tu vida". La publicación va acompañada de un gif del momento exacto en que Conor se rinde ante la llave de rendición aplicada por Nurmagomedov.

Sin embargo, quien salió en defensa de McGregor fue un peleador que nadie esperaba. Nate Diaz respondió el tuit revelando algo que vivió con Khabib en el pasado.

"Te metí un golpe en la cabeza y ni tú ni tu equipo hizo ni m..., vivan con eso, todos ustedes son unos m...", suscribió Diaz.

Cabe recordar que Diaz y McGregor se han enfrentado en dos ocasiones, con una victoria para cada uno. Es probable que Nate Diaz esté buscando una pelea titular ante 'El 'Aguila', un combate que sería uno de los más anticipados del 2019.

I slapped you in your head you and your team didn’t do shit ...

Live with that ur all pussies — Nathan Diaz (@NateDiaz209) 13 de enero de 2019

Actualización

Khabib Nurmagomedov respondió al mensaje de Nate Diaz con dos videos de la gresca a la que se refería el norteamericano. El campeón del mundo señaló que Diaz se estuvo escondiendo detrás de agentes de seguridad y que el equipo de entrenamiento ruso 'aplastó' al equipo estadounidense.