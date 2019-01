León cayó 1-0 ante Alebrijes por la Copa MX [RESUMEN]

Dura derrota en casa. León cayó inesperadamente 1-0 ante Alebrijes de la segunda división en su primer partido de la Copa MX. El peruano Pedro Aquino no jugó este partido.

León era el que dominaba las acciones y Alebrijes se dedicó a esperar, pero la inoperancia de la Fiera comenzó a darle confianza a los visitantes, que sin tener mucho tiempo la pelota se veían por momentos más peligrosos.

Tras varias fallas de León, el gol llegó pero en favor de los Alebrijes. Una descolada y un error en la zaga esmeralda, Omar Islas le pegó cruzado para que al 71' celebraran los visitantes.

León visitará a Cruz Azul para la jornada 2 de la Copa; Alebrijes no tendrá actividad.

León vs Alebrijes: Revive el minuto a minuto

Alineaciones confirmadas

Te presentamos nuestro 1⃣1⃣ Inicial para encarar el primer duelo de @CopaMx 🆚 @clubleonfc



30. Robles

12. Esparza

5. Doldán

14. Padilla

33. Islas

17. Vázquez

24. Rodríguez

6. García

21. Guarch

27. Moragrega

11. Prono



DT. Alex Diego Tejado.#AlebrijesDePrimera pic.twitter.com/0fesUQ4XaF — Alebrijes de Oaxaca (@AlebrijesOaxaca) 10 de enero de 2019

León quiere iniciar con buen pie la Copa MX y tiene todo a su favor para lograrlo, la condición de local, la hinchada y el hecho que su rival proviene de la Liga de Ascenso.

'La Fiera' inició el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX empatando de locales ante Tigres en un emocionante partido que estuvo para cualquier equipo. En este partido buscarán una victoria que les de tranbquilidad de cara a lo que se viene. Cabe recordar que el otro miembro del grupo E es el poderoso Cruz Azul y que la próxima fecha de la liga, León tendrá una dura jornada en la que tendrá que visitar a Monterrey.

Lo más seguro es que el peruano Pedro Aquino no sea de la partida ya que, probablemente 'La Fiera' utilice una alineación alterna. Además, el volante de la selección nacional sufrió una lesión que no lo dejó continuar el encuentro ante Tigres.

Por su parte, Alebrijes de Oaxaca llega de derrotar por 2-0 a Fútbol Club Juárez en la primera fecha del Clausura 2019 de la Liga de Ascenso, así que podrían utilizar esa motivación para dar el batacazo en la ciudad de León.

Horarios para ver el León vs Alebrijes EN VIVO ONLINE por la Copa MX

Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

México: 7:00 p.m.

EE.UU.: 8:00 p.m. (Nueva York)

EE.UU.: 5:00 p.m. (Los Ángeles)

España: 2:00 a.m. (jueves 10 de enero)

Canales para ver León vs Alebrijes | Copa MX

Este compromiso entre León vs Alebrijes será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO vía FOX Sports Norte y Televisa Deportes en diferentes partes de América Latina y México, respectivamente. En Estados Unidos, el compromiso se podrá ver por FOX Sports

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el León vs Alebrijes?

Si quieres seguir en Internet el León vs Alebrijes, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.