El enorme gesto de Pedro Gallese con los bomberos de Miraflores

Pedro Gallese se solidarizó con los bomberos de la compañía Miraflores N° 28 luego de enterarse desde México de que los hombres de rojo habían recolectado dinero entre ellos, el último sábado, para abastecer de combustible una de sus bombas y estar listos ante cualquier emergencia que se presente en vísperas de fiestas navideñas.

“El día de hoy me enteré de la noticia (...) Me llena de tristeza saber que nuestros valientes bomberos no cuentan con los recursos mínimos para realizar su labor, labor que realizan voluntariamente, y no podemos ser indiferentes ante ello”, publicó Gallese en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, el portero de la selección peruana se comprometió a donar una fuerte suma económica para completar una segunda bomba. Además, reveló que hará entrega de una camiseta que utilizó en el Mundial Rusia 2018 con el fin de que sea sorteada y continúen recaudando fondos para que puedan tener más recursos.

“De igual forma, insto a todos a colaborar con este tipo de causas nobles que no tienen otro objetivo más que protegernos. Unidos podemos lograr cosas extraordinarias como país. Cuento con ustedes también equipo. ¡Les deseo una feliz Navidad desde México!”, concluyó.

La bomberos de la compañía de Miraflores N° 28 recaudaron en la colecta alrededor de 900 soles para que las unidades puedan dar servicio durante alguna emergencia. La compañía presenta una ambulancia y cuatro máquinas.