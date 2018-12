Eddie Fleischman y Péter Arévalo debatían sobre el Descentralizado 2019 y terminaron en fuerte intercambio verbal [VIDEO]

El Torneo Descentralizado 2019 está a poco menos de dos meses de iniciarse y la organización del campeonato sigue siendo una incógnita. En un principio, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció que se encargará ejecutar una nueva propuesta con 18 equipos, por lo que la Asociación Deportiva de Fútbol Peruano (ADFP), que venía realizando el certamen, dejaría de hacerlo.

Pese a ello, la ADFP, ha diseñado una nueva propuesta para seguir organizando el Descentralizado 2019. "Hay mucha incertidumbre para el próximo campeonato. Inicialmente, se manejó que en el 2019 seremos 18 equipos y en el 2020 seremos 20 equipos, después dieron un paso atrás y manifestaron que en el 2019 seremos 18 porque las reglas de juego ya estaban listas y que para el 2020 se regresaría a 16. En realidad, la historia del fútbol peruano no es agregar más equipos", dijo Enrique La Rosa, secretario general de la ADFP a Fox Sports Radio Perú.

Tras las declaraciones de La Rosa, los conductores del programa, Eddie Fleishmann y Peter Arévalo, empezaron a discutir sobre la incertidumbre de la aprobación del Torneo Descentralizado 2019. Para Fleischman, los clubes no se van a plantar porque la la FPF tiene la potestad de suspender a los equipos, mientras que Arévalo refutó y señaló que no cree que el ente rector del fútbol peruano lo haga.

"No se van a plantar. Porque no pueden plantarse y si quieren hacerlo será en la Federación", explicó Fleischman. "Yo te entiendo perfectamente por los estatutos. Bueno, irán y se plantarán en la FPF y dirán 'los dueños de los equipos somos nosotros', organiza tu campeonato con 18 equipos x, pero nuestros equipos no participan... Es una dictadura, por eso es que la ADFP entra en conflicto”, respondió Arévalo.