Joel Alarcón acepta error en gol no cobrado a Melgar ante Alianza Lima [AUDIO]

El árbitro Joel Alarcón brindó una entrevista al programa 'Capital Deportes' en la cual se refirió a la controversial jugada que generó todo tipo de comentarios sobre el partido entre Alianza Lima y Melgar. Un disparo de Christofer Gonzáles cruzó la línea de gol tras impactar en el travesaño, sin embargo ni el referí principal ni el juez asistente se percataron.

En ese sentido, Joel Alarcón admitió que luego de ver la jugada por televisión se percató que, en efecto, el gol debió convalidarse. La anotación hubiera significado el 3-1 a favor de los arequipeños.

"Tuve una buena conducción del partido pero cometí un error. Mi error influye en el resultado pero no me di cuenta por la velocidad de la jugada y la posición en la que me encontraba. Pude ver mi falla tras ver varias repeticiones de la acción, ahí me di cuenta que la pelota ingresa al arco", aceptó Alarcón.

Asimismo, Alarcón recalcó que su decisión de no convalidar la anotación se debió a que, de la posición en la que estaba le pareció que el esférico no había traspasado la línea de gol.

"En esa jugada yo estaba casi al costado de Gonzales, de ahí es imposible ver si la pelota entraba o no con la velocidad. Mi asistente estaba bien ubicado porque estaba con el último defensor, aunque lejos del arco. Después de ese tiro, no hay un reclamo grande porque la jugada no fue clara. Con las cámaras ya se ve luego pero la sensación en el campo fue que no había ingresado", agregó.