Jean Pierre Fuentes dio detalles hasta ahora desconocidos sobre discusión con Hernán Torres

A pocas horas de jugarse la segunda semifinal entre Alianza Lima vs Melgar, continúa la tensión en tienda ‘dominó’. En conversación con Fox Sports Perú, el defensor Jean Pierre Fuentes dio mayores detalles de la discusión que tuvo con el DT Hernán Torres. El video ya circula en YouTube.

En sus declaraciones, el defensor sostuvo que le incomodó el hecho de que el entrenador se haya expresado mal de su hermano (Aldair), incluso usando groserías. Sin embargo, según dijo “por respeto” prefirió no decir nada en ese momento, aunque por dentro estaba muy molesto.

“En el transcurso de lo que estábamos trotando el señor Hernán Torres me llama y me dice '¡Jean Pierre, ven!', y me pregunta ‘¿qué ha pasado en el último partido?’, y yo le digo: 'Nada, ¿qué va pasar?'. Entonces él (Torres) llama a su asistente y le dice: ‘No, dice que no ha pasado nada’. Entonces yo le digo: ‘Si usted dice que nosotros tenemos la culpa, listo, porque usted nunca la tiene, la culpa la tenemos nosotros, está en todo su derecho’. Ahí es donde me agarra y me dice: ‘Anda vete, anda vete’”, dijo Jean Pierre Fuentes en su relato.

Es en este punto de la narración en donde uno descubre que la discusión se tornó más caldeada. El futbolista de Melgar le increpó la forma en cómo Hernán Torres le estaba reclamando, y el DT le dijo que “así se hubiese puesto en el partido”.

“Así te hubieses puesto, ‘fosforito’, en el partido con Alianza Lima”, fue lo que dijo el estratega. “Yo me pongo ‘fosforito’ cuando yo quiero, tú no tienes por qué decirme cuándo y cómo”, respondió el jugador.

Los demás futbolistas del Melgar vieron que las cosas se ponían cada vez peores y fueron hasta el lugar para separarlos. “Aquí sí eres ‘machito’, cuando vienen todos ¿no?, en el camerino vamos hablar tú y yo como personas adultas que somos”, reclamó Fuentes.

Es aquí en donde la discusión verbal llegó a su final, pero no el asunto. El zaguero detalló que luego, en la concentración, el jefe de equipo le comunicó que el comando técnico había decidido no contar con él para el partido.

“Si yo le he faltado el respeto, pido disculpas, pero creo que no debería referirse así de mi familia”, indicó Jean Pierre Fuentes al final de su participación en Fox Sports Perú.