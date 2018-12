Infantino: "Cuatro idiotas lanzando piedras no pueden parar todo"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, estuvo presente en el Estadio Monumental el pasado 24 de noviembre para presenciar en vivo la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate.

Tras la agresión de un grupo de hinchas ‘Millonarios’ en contra del bus que trasladaba a los ‘Xeneizes’, el duelo fue suspendido, pero el mandamás del ente más importante del fútbol prefirió el silencio.

Hoy con los ánimos más calmados, Infantino rompió su silenció para hablar fuerte y claro sobre lo sucedido. Reconoció que en un inició estuvo de acuerdo con que el partido se lleve acabo.

"Creo que siempre se tiene que jugar cuando es posible. La primera decisión de intentar jugar con las informaciones que había en ese momento fue la decisión correcta", dijo Infantino a Marca.

Y agregó: "Siempre es mejor jugar el partido. Hay 60 mil personas en el estadio, todo un país y mucha gente en todo el mundo esperando el partido. Y cuatro idiotas lanzando piedras no deben frenar todo eso".

Eso sí, reconoció que tras ver que los jugadores de Boca Juniors no estaban aptos para jugar, lo mejor fue cambiar de fecha el encuentro.

"Cuatro, 40, 400 o 4.000. Idiotas, de todas maneras. No pueden parar todo. Si se puede jugar, intentamos jugar. Creo que esa fue la actitud correcta de todos los que estábamos ahí. Cuando ya no fue posible, porque había jugadores que de verdad no estaban bien, se posterga. Y cuando no es posible, se necesita calma, tranquilidad, bajar la temperatura", finalizó.